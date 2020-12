Animal Crossing: Liste aller neuen Fische, Insekten und Meerestiere im Dezember

Animal Crossing: New Horizons erhält im Dezember einige tierische Neuzugänge, die ab sofort gefangen werden dürfen. Welche Fische, Insekten und Meerestiere neu auf eurer Insel eingezogen sind und sich im Wasser, an Land oder in der Luft tummeln, listen wir euch hier auf.

Animal Crossing im Dezember: Neue Fische, Insekten und Meerestiere

Je nachdem, ob ihr euch in „Animal Crossing: New Horizons“ auf der Nordhalbkugel oder Südhalbkugel befindet, ist die Liste nach den zwei unterschiedlichen Hemisphären aufgeteilt. Welche Fische, Insekten und Meerestiere neu sind, wie viel Sternis sie wert sind, ihren Fundort und die Uhrzeit, zu der sie erscheinen, könnt ihr hier bequem nachlesen.

Nordhalbkugel

Fische

Huchen : 15.000 Sternis Wo: am Wasserfall Wann: 16-9 Uhr (Dezember bis März)

: 15.000 Sternis

Riemenfisch : 9.000 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig (Dezember bis Mai)

: 9.000 Sternis

See-Engel : 1.000 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig (Dezember bis März)

: 1.000 Sternis

Kalmar : 500 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig (Dezember bis August)

: 500 Sternis

Stint : 400 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig (Dezember bi Februar)

: 400 Sternis

Insekten

Himmelsfalter : 4.000 Sternis Wo: in der Luft Wann: 19-8 Uhr (Dezember bis März, Juni bis September)

: 4.000 Sternis

Troides Brookiana : 2.500 Sternis Wo: in der Luft Wann: 8 bis 17 Uhr (Dezember bis Februar, April bis September)

: 2.500 Sternis

Mistkäfer : 300 Sternis Wo: am Boden Wann: Ganztägig (Dezember bis Februar)

: 300 Sternis

Meerestiere

Hummer: 4.500 Sternis Schatten: groß Wann: Ganztägig

4.500 Sternis

Eine vollständige Liste mit allen Fischen in „Animal Crossing: New Horizons“ samt Fundorten, Uhrzeiten und Preisen haben wir euch im Folgenden verlinkt. Eine ähnliche Liste haben wir außerdem zu den Insekten und Meerestieren erstellt.

