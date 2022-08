Netflix kündigt eine weitere Staffel der beliebten Comic-Adaption The Umbrella Academy an. Die 4. Staffel mit der schrägen Superhelden-Familie wird gleichzeitig aber auch das Ende des Serienhits sein.

Wann kommt Staffel 4 bei Netflix?

Die dritte Staffel ist seit dem 22. Juni bei Netflix abrufbar. Noch steht für die 4. Staffel kein konkreter Termin fest, jedoch dürften die finalen 10 Episoden der neuen Staffel frühestens 2023 erscheinen.

Die Vorlage für die siebenfach Emmy-prämierte Erfolgsserie von Netflix liefern die gleichnamigen Comics von Gerard Way und Gabriel Bá. Allein die dritte Staffel eroberte mit 124,5 Millionen geschauten Stunden in den ersten vier Wochen die Top Ten des Streamingdienstes.

Erste Story-Details: So geht es in Staffel 4 weiter

Die dritte Staffel hinterlässt die Fans mit einigen Fragen zurück. Die werden auch alle beantwortet, versprechen die Serienmacher schon jetzt.

Was war passiert? Die „Umbrella Academy“ von Sir Reginald Hargreeves wurden ins Jahr 1963 zurückgeworfen. Luther alias Spaceboy (Tom Hopper), Diego alias The Kraken (David Castañeda), Allison alias The Rumor (Emmy Raver-Lampman), Klaus alias The Séance (Robert Sheehan), Vanya / Viktor alias The White Violin (Elliot Page) und Number Five alias The Boy (Aidan Gallagher) müssen einmal mehr den Weltuntergang verhindern, was ihnen schließlich gelang.

Doch am Ende ihres Abenteuers kehrt die Superhelden-Familien zurück in die Gegenwart, nur um festzustellen, dass dort Hargreeves mit einer Gruppe anderer Jugendlicher wartete: The Sparrow Academy.

Scheinbar sind die Hargreeves-Geschwister durch die Zeitreise in ein Paralleluniversum gelandet und müsse feststellen, dass in der alternativen Gegenwart ihr Ziehvater andere Kinder adoptiert hatte. Gemeinsam müssen sie in der neuen Timeline ihre Kräfte vereinen, um gegen eine neue Bedrohung zu bestehen, die damit droht, alles zu zerstören.

„Diese neue Zeitlinie wurde von Hargreeves diktiert, der das Universum am Ende der dritten Staffel neu programmierte. Jedoch konnte er wegen Allisons Aktionen nicht das beenden, was er begonnen hatte. Allison drückt vielmehr den Reset-Knopf, so dass die Geschwister ihre Kräfte verlieren. Das wird aber nicht die einzige Kuriosität in dieser Zeitlinie sein. Es gibt neue Feinde, die wollen, dass sie ausgelöscht werden. Nun stellt sich die Frage, wie kommen sie ohne ihre Kräfte zurecht? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit dazu, sie zurückbekommen? Der Einsatz war noch nie größer…“, verspricht Showrunner Steve Blackman.

In der finalen Staffel wird es ein Wiedersehen mit Elliot Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Justin H. Min, Ritu Arya und Colm Feore geben.

