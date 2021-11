Netflix hat mit der Actionkomödie „Red Notice“ einen neuen Publikumshit geschaffen, der bereits kurz nach dem Start vor wenigen Tagen ein Millionenpublikum begeisterte und die Top 10 anführt. Das liegt zweifelsfrei an der Star-Besetzung mit „Deadpool“-Star Ryan Reynolds, Tausendsassa Dwayne ‚The Rock‘ Johnson („Jumanji“) und „Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot, die ein spritziges Dreamteam darstellen, so dass sich Fans schon jetzt eine baldige Fortsetzung wünschen.

Der Netflix-Film „Red Notice“ feierte nicht nur einen rekordverdächtigen Start auf dem Streamingdienst mit über 150 Millionen Stunden in den ersten drei Tagen. Auch gehört der neue Film von Regisseur Rawson Marshall Thurber („Skyscraper“) zu einer der teuersten Produktionen des Streamingdienstes. Satte 160 Millionen US-Dollar verschlang die Produktion des Films, Gerüchten nach sollen es gar bis zu 200 Millionen sein.

Das liegt zum einen natürlich an den stolzen Gagen der drei Superstars, die für ihre Besetzung einige Millionen einkassiert haben. Laut dem US-Magazin Deadline soll allein The Rock rund 20 Millionen erhalten haben. Da jedoch die drei Superstars dafür sorgen, dass sich Millionen Fans den Film anschauen, dürfte für Netflix die Rechnung aufgegangen sein.

Doch das ist nicht der einzige Grund für die hohen Budgetkosten, die auch für einen (normalen) Kinofilm an der oberen Grenze liegt. Während die Produktion des Films wegen der Corona-Pandemie zeitweise pausieren musste, was ebenso unnötig viel Geld verschlang, gibt es noch einen anderen, eher witzigen Grund.

Denn wie Ryan Reynolds jetzt in einem Interview verrät, hatten die drei Hauptdarsteller so viel Spaß bei den Filmarbeiten, dass sie beim Dreh sehr viel herumgealbert haben, weshalb viele Takes nicht verwendbar waren.

„Wir haben so viele Takes kaputt gemacht. [Ryan Reynolds] hat an der Ecke gewartet, um uns abzulenken“, meint Gal Gadot und Reynolds fügt hinzu: „Wir haben Millionen von Netflix-Dollar mit Lachen und Rumalbern am Set verschwendet.“