HandOfBlood startet auf Twitch durch: Sofort in den Top 10

HandofBlood hat sich in einem Video an seine Fans gewandt und geteilt, dass er mit YouTube kürzer treten und dafür seinen Fokus auf das Streamen legen will.

Die erste Woche war sofort ein voller Erfolg. Nicht nur die Unterstützung von außen hat gestimmt, auch die Zahlen können sich mehr als sehen lassen.

HandOfBlood schließt mit YouTube ab

Seit nunmehr 14 Jahren existiert der YouTube-Kanal HandOfBlood. Max hat YouTube als Chance gesehen, sich selbst zu verwirklichen, indem er das hochladen kann, was er möchte.

Die Videos wurden aufwendiger, der Anspruch der Community automatisch höher. Doch irgendwann war Schluss.

Die Produktionen mit großen Persönlichkeiten und viel Action kamen nicht mehr an, zumindest schlechter als einfache, in denen Hänno sich einfach einem Spiel widmet. Back to the roots.

„Also spielte ich immer wieder wie ein Roboter das gleiche Schema ab, um zu funktionieren. Die Selbstverwirklichung war weg und mir machten Aufnahmen teils gar keinen Spaß mehr.“

Nur auf den YouTube-Algorithmus zu achten und nicht mehr das machen zu können, was einem Spaß macht, hat Hänno so weit getrieben, dass er nun einen Schlussstrich auf YouTube zieht. Aus der Öffentlichkeit verschwunden ist der Creator aber auf keinen Fall.

Er startet gerade auf Twitch mit seinen Livestreams durch und das ziemlich erfolgreich.

Sofort Top 10: Hänno mischt Twitch DE auf

Nach seinem Statement hat sich nicht nur seine Community geschlossen hinter Hänno gestellt. Auch etliche Streamer-Kolleg*innen haben sich zu seinem Tapetenwechsel geäußert und wünschen ihm alles Gute.

„Da ist echt erstmal richtig viel so von mir abgefallen. […] Ihr wart so supportive, das war so schön.“

Seine verrückten Streams, in denen jederzeit jemand durch die Tür gepoltert kommen könnte, sind ein richtiges Highlight auf Twitch geworden. Max Art und das Streamen passen einfach perfekt zusammen. Das zeigen auch die Zahlen nach einer Woche.

Sofort mischt Hänno auf den oberen Rängen mit. Was die durchschnittlichen Zuschauer angeht, hat er sich Platz sechs vor Größen wie Trymacs, Knossi oder Noway gesichert. Nach den dazugewonnenen Followern in den letzten 30 Tagen steht er sogar deutlich auf Platz zwei.

