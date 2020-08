Netflix bietet in dieser Woche wieder viele sehenswerte Neuheiten: Wir präsentieren euch die Liste mit sämtlichen neuen Serien, Filmen, Dokus, Anime und Co., die dem Programm des Streaming-Dienstes vom Montag, den 17. August bis einschließlich Sonntag, den 23. August 2020 hinzugefügt werden.

In dieser Woche geht mit „Biohackers“ eine weitere deutsche Original-Produktion an den Start. Die Thriller-Serie von Christian Ditter („Türkisch für Anfänger“) mit Jessica Schwarz („You Are Wanted“) und Benno Fürmann („Babylon Berlin“) in den Hauptrollen, handelt von einer jungen Medizinstudentin, die an einer Universität die skrupellosen Machenschaften einer zwielichtigen Wissenschaftlerin aufdeckt, die in ihrem Labor illegale Genexperimente vornimmt.

Spielefans dürfen mit der neuen Doku-Reihe „High Score“ einen Blick in die Entstehungsgeschichte der großen Videospielhits werfen, angefangen mit den klassischen Arcade-Spielen Pac-Man oder Space Invaders zu Beginn der 1980er Jahre über Nintedos Super Mario, Segas Sonic the Hedgehog und E.T. – das als wohl schlechteste Spiel aller Zeiten gilt – bis hin zu den heutigen angesagten Spielehits und eSports Veranstaltungen. In der Doku kommen auch die Entwickler der Spielen zu Wort.

Alle weiteren Neuerscheinungen in dieser Woche haben wir euch im Folgenden aufgeführt.

Neu auf Netflix in dieser August-Woche

Montag, 17. August

Glitch Techs: Staffel 2 ( Original )

) Verrückte Lehrer (Original)

Dienstag, 18. August

Searching

Mittwoch, 19. August

Die Regeln im Hause DeMarcus ( Original )

) High Score ( Original )

) Verbrechen verbindet (Original)

Donnerstag, 20. August

Biohackers ( Original )

) Great Pretender ( Original )

) John Shepherds Kontaktversuche mit Aliens (Original)

Freitag, 21. August

Alien TV ( Original )

) All Together Now ( Original )

) Diebische Elstern: Staffel 2 ( Original )

) Emilys Wunderlabor ( Original )

) Fuego negro ( Original )

) Hoops ( Original )

) Rust Valley Restorers: Staffel 3 ( Original )

) The Sleepover (Original)

Samstag, 22. August

Dieses bescheuerte Herz

Sonntag, 23. August