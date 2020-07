Die Modding-Community schläft nie, es kommt immer wieder zu beeindruckenden Ausarbeitungen, die nicht selten einem humoristischen Hintergrund entspricht. Ich sage nur Mr. XXX in Resident Evil 2. Oder Mario Party 64, bei dem die Modder „Mario Party“ und „Super Mario 64“ zum Plattformer vereint haben. Doch bei der heutigen Meldung rastet die Nintendo-Community im sozialen Netz förmlich aus.

Prototyp-Geheimnis gelüftet: Super Mario 64-Code enthielt Luigi

Kein Luigi in Super Mario 64, aber das war nicht immer so …

Die Rede ist von der bemerkenswerten Sichtung, die jetzt im Rahmen von Super Mario 64 gemacht wurde. Einige Modder haben in dem Code des Spiels ein Mario-Pendant gefunden. Das ist selbstredend niemand Geringeres als Luigi Mario, der Bruder des Klempners auf Pilzen.

All das geschah im Rahmen eines Datenlecks, mit dem sich Nintendo seit Kurzem konfrontiert sieht. Hier gab es einige Daten wie Prototypen-Sourcecodes, die an die Öffentlichkeit gelangen.

Für die Nintendo-Community bedeutet das also, dass Luigi ein Teil von „Super Mario 64“ hätte sein können. Dies ist am Ende nicht so gekommen, wie wir seit 24 Jahren wissen. Doch umso beeindruckender ist es, dass dieses Detail nach all der Zeit ans Tageslicht gekommen ist. Die User sind von dieser Tatsache begeistert.

Sicher, in „Super Mario 64 DS“ gab es den Charakter schließlich live und in Farbe. Aber der Gedanke, dass es Luigi von Anfang an in der N64-Version hätte geben können, bringt die Community förmlich zum Ausrasten. Ein wenig Feedback aus der Community seht ihr hier:

Miyamoto to the old M64 dev team and Nintendo when M64’s code got leaked and Luigi was proven real pic.twitter.com/y2g0VjuGla — HS33345 (@HS33345) July 26, 2020

live footage of mario 64 modders resurrecting luigi: pic.twitter.com/pxJ4DMwrSP — shay (@Shayalic) July 25, 2020

Daily Luigi Fact #99.5:



Today, 24 years and about 01 month after Super Mario 64's original release, files are being found for Luigi. This is it. The actual L IS REAL 2401. pic.twitter.com/VVwTD5JudN



— Mr. Misfire (@HitorMisfire) July 25, 2020

Data miners running from the Nintendo ninjas after they leak Luigi in SM64 pic.twitter.com/zCVfkEFpQB — Kazama Kiryu (@BragonOfBojima) July 25, 2020

Watching leakers/modders put Luigi together like pic.twitter.com/kSZH8L78m1 — Plokster @ ArtFight 🎨 (@PloksterPrime) July 26, 2020

Remember when Nintendo called 2013 the year of Luigi?



That shit just got reinstated. pic.twitter.com/w62shpvlow — FABINO (@KinoFabino) July 26, 2020

all leaked SM64 Luigi voice clips pic.twitter.com/tJi7nHEkCn — Shitty™ Mario™ (@ShittyMario) July 26, 2020

People finding Luigi's model and texture files and recreating him in SM64 is the gaming equivalent of that time scientists recreated a 3,000 year old mummy's voice.#LisReal pic.twitter.com/wELRVc6yMb — Pvzampz (@Pvzampz) July 26, 2020

Luigi getting brought back into Mario 64 like- pic.twitter.com/sm8QvHyUf1 — Mr. Smush #DeeLC (@AestheticPrple) July 26, 2020

luigi after he gets reconstructed pic.twitter.com/mDoEX4swd7 — 🌼 meeper 🌼 | bIm (@Meeper12346) July 26, 2020

Was meint ihr dazu? Hättet ihr gerne euer Unwesen mit Luigi in „Super Mario 64“ getrieben? Schreibt es gerne in die Kommentare weiter unten und diskutiert mit uns!