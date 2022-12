© Netflix via Pixabay

© Netflix via Pixabay

Netflix liefert natürlich auch im Januar 2023 wieder jede Menge Nachschub. Neben diversen Filmen und Serien, die nicht von Netflix stammen, gehen natürlich auch wieder viele Eigenproduktionen an den Start. Wenn ihr wissen wollt, was genau euch erwartet, seid ihr hier genau richtig.

Netflix: Alle Filme & Serien, die für Januar 2023 angekündigt sind

1. Januar: „Curve“ „Kaleidoskop“ „Die Mamba“ „Olhar Indiscreto – Lady Voyeur“ „Power Rangers Dino Fury“ – 2. Staffel „Ummah“ „Yakuza goes Hausmann“ – 2. Staffel

4. Januar: „Anna“ „Bernie Madoff: Das Monster der Wall Street“ „The Hills – 1. und 2. Staffel“ „How I became a Gangster“ „Léon – Der Profi“ „Oi! Warning“ „Die schwarzen Brüder“ „The Secret Garden“ „Sicario“ „Sicario 2“ „La Vita Bugiarda Degli Adulti“

5. Januar: „Copenhagen Cowboy“ „Ginny & Georgia“ – 2. Staffel „Totenfrau“

6. Januar: „Der denkwürdige Fall des Mr. Poe“ „Mumbai-Mafia: Die Polizei gegen die Unterwelt“

9. Januar: „Trolley“

10. Januar: „Der axtschwingende Anhalter“

11. Januar: „Ruido“ „Sexify – 2. Staffel“

12. Januar: „Kung Fu Panda: Der Drachenritter“ – 2. Staffel „The Makanai: Cooking or the Maiko House“ „Vikings: Valhalla“ – 2. Staffel

13. Januar: „Break Point“ „Dog Gone“ „Sky Rojo“ „Trial by Fire“

17. Januar: „Tenet“

19. Januar : „Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre“ „Kämpferinnen“ „Khallat+“ „Die wilden Neunziger“

: 20. Januar : „Devotion“ „Fauda“ – 4. Staffel „Mission Majnu“ „Sahmaran“ „Der Wahlkämpfer“

: 21. Januar „Alchemy of Souls“ – 1. Staffel, 2. Teil

23. Januar : „BIG MÄCK: Gangster und Gold“ „Narvik“

: 24. Januar : „Vinland Saga“ – 2. Staffel

: 25. Januar : „Contra Las Cuerdas: Against The Ropes“

: 26. Januar : „Daniel Spellbound“ – 2. Staffel „Record Of Ragnarok“ – Staffel 2.1

: 27. Januar : „Kings of Jo’Burg“ 2. Staffel „Lockwood & Co.“ „Das Mädchen im Schnee“ „You People“

: 30. Januar : „Princess Power“

: 31. Januar : „Cunk On Earth“ „Pamela: Eine Liebesgeschichte“

:

Aber Vorsicht: Es kann trotz dieser Ankündigungen immer noch passieren, dass sich etwas an den Plänen ändert. Netflix fügt in der Regel später noch weitere Inhalte hinzu, manchmal verschiebt sich auch etwas. Ihr solltet das Ganze also noch mit Vorsicht genießen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Netflix: Das sind die Highlights aus dem Januar 2023

Copenhagen Cowboy: Die neue Serie des Ausnahme-Regisseurs Nicolas Winding-Refn („Drive“. „Pusher“) könnte es in sich haben. Hier kommen eine ganz besondere Bildsprache, stoische Einstellungen, Neonlichter, Surrealismus und Gewalt zusammen.

Léon der Profi: Ein echter Klassiker mit Jean Reno. Regie führt Luc Besson und Natalie Portman hat bereits 1994 als zwölfjährige Mathilda aufgespielt. Wer den Film noch nicht kennt, kann das dann im Januar 2023 auf Netflix endlich nachholen.

Sicario 1 und 2 sind zwei spannungsgeladene Action-Thriller an der US-Grenze nah Mexiko. Flirrende Hitze, unklare Verhältnisse, Drogen, Agenten, Kartelle und US-Behörden treffen hier in einer höchst unübersichtlichen Gemengelage aufeinander.

Tenet ist der neueste Film von Christopher Nolan. An diesem Streifen scheiden sich wie so oft die Geister, aber sehenswert ist er allemal. Es geht um nicht weniger als darum, den 3. Weltkrieg zu verhindern und wieder einmal spielt die Zeit eine zentrale Rolle.

Vikings: Valhalla: Das Spinoff startet seine 2. Staffel. Das heißt, dass die die drei legendären Wikinger Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) und Harald Sigurdsson (Leo Suter) zurückkehren und es erneut mit Olaf zu tun bekommen.

Wie findet ihr das Januar 2023-Lineup von Netflix? Worauf freut ihr euch am meisten?