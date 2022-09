Vikings: Valhalla – Der 1. Trailer zu Staffel 2 ist da

Die Vikings-Spinoffserie „Vikings: Valhalla“ wirft ihre langen Schatten voraus. Netflix zeigt im ersten Trailer direkt eine spannende Szene aus Staffel 2. Was genau darin passiert, seht ihr hier. Wann Staffel 2 erscheint, steht ebenfalls schon grob fest.

Vikings: Valhalla zeigt harte Szene aus Staffel 2 im Trailer

Darum geht’s: Fans von „Vikings: Valhalla“ warten höchstwahrscheinlich sehnsüchtig auf die zweite Staffel der Quasi-Fortsetzung zur Wikinger-Action.

Allzu lange müssen sie sich jetzt nicht mehr gedulden: 2023 soll es soweit sein, dann kommt Staffel 2.

Auf diese zweite Staffel von „Vikings: Valhalla“ bekommen wir jetzt schon einmal einen beeindruckenden Ausblick serviert. Den ersten Clip aus der neuen Season seht ihr hier:

Das ist zu sehen: Die drei legendären Wikinger Leif Eriksson (Sam Corlett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) und Harald Sigurdsson (Leo Suter) stecken in der Klemme. Sie und ihr Gefolge werden von Olaf und seinen Männern bis an den Strand getrieben und sollen allesamt getötet werden.

In allerletzter Sekunde ertönt allerdings ein willkommenes Horn und wir sehen, wie brennende Geschosse durch den Nebel fliegen. Die richten am Strand ordentlich Chaos und Zerstörung an. Offenbar naht die Rettung in Form einiger Schiffe (oder Drachenboote?) mit Katapulten an Bord.

Auch in der zweiten Staffel „Vikings: Valhalla“ dürften wieder die Konflikte zwischen den Wikingern untereinander im Mittelpunkt stehen. Unter anderem sorgt die Aufteilung in Christen und Heiden für ordentlich Zündstoff. Erste Story-Details zu Staffel 2 findet ihr hier.

Mit dabei sind unter anderem die Schauspieler*innen Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes und Caroline Henderson.

Staffel 3 kommt auch: „Vikings: Valhalla“ Staffel 2 ist noch nicht einmal gestartet, aber wir wissen schon, dass auch eine dritte Staffel des erfolgreichen Spinoffs erscheint. Zumindest hat Netflix zwei weitere Staffeln bereits bestätigt.

Wie findet ihr den Trailer? Freut ihr euch auf Staffel 2 von Vikings: Valhalla? Schreibt es uns gern in die Kommentare.