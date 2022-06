Netflix hat inzwischen bestätigt, dass der neue Serienhit Vikings: Valhalla als Fortsetzung der Kult-Wikingerserie um zwei weitere Staffeln verlängert wurde. Im Rahmen der Netflix Geeked Weeks bedanken sich die Hauptdarsteller und Macher der Serie bei den vielen Fans für den sensationellen Erfolg der ersten Staffel.

Derweil wird bereits die 2. Staffel gedreht, die einen prominenten Neuzugang vermelden kann: Goran Visnjic („The Boys“) wird in den neuen Folgen den legendären Wikinger Erik der Rote darstellen, den Vater der beiden Hauptfiguren Leif Eriksson (Sam Corlett) und Freydis (Frida Gustavsson). Der Wikinger-König hat seinen Namen nicht nur wegen seiner roten Haare bekommen, sondern vielmehr für seine brutalen und blutigen Plünderungen, Kämpfe und Schlachten bei seinen Eroberungszügen.

Worum geht es in Vikings: Valhalla?

Die Handlung setzt etwa 100 Jahre nach Vikings ein und erzählt von der Vinland-Saga zu Beginn des 11. Jahrhunderts mit dem wohl berühmtesten Wikinger, der einen Weg durch schwieriges Gewässer und gewaltsame Umstürze erlebt: Der Isländer Leif Erikson, Sohn von Erik dem Roten, der – ähnlich wie Ragnar – einen neuen Weg nach Westen in der Hoffnung auf neues Land und Reichtum für sein nordisches Volk sucht.

Gegen Ende der Wikinger-Ära haben die skandinavischen Plünderer kaum noch Chancen gegen das mächtige Königreich England. Nachdem König Eduard verstorben ist, beanspruchen drei Lords den Thron für sich und lösen einen gewaltigen Machtkampf aus, dessen Konflikt die Zukunft Englands maßgeblich beeinflussen wird. Zu den Herausforderern gehören Leif Erikson, seine Schwester Freydís Eiríksdóttir und Harald Hardråde sowie der Normannenkönig Wilhelm der Eroberer.

So geht es in Staffel 2 weiter

Die zweite Staffel soll laut dem Serienmacher tiefer in die Hintergrundgeschichten der Hauptfiguren Leif (Sam Corlett), Harald (Leo Suter) und Freydis (Frida Gustavsson) eintauchen. Dabei wird Leif Eriksson seine dunkle Seite ausloten und recht bald seine Expedition als großer Entdecker starten, die ihn zur historischen Figur berühmt machte.

„Staffel 2 von Vikings Valhalla wird eine völlig andere Atmosphäre beinhalten. Es sind die gleichen Charaktere, aber sie können sich verändern. Die Geschichte geht weiter und jede Staffel wird ihre eigene Identität haben. Zu Beginn der 2. Staffel werdet ihr wissen, was ich meine…“, verrät Showrunner Jeb Stuart.

Gleichzeitig nimmt der Konflikt zwischen den englischen Christen und den nordischen Heiden eine neue Dimension an. Innerhalb der Wikinger-Familie kommt es zu einer Glaubensspaltung: Freydis (Frida Gustavsson) wird in ihrem nordischen Glauben in Uppsala gestärkt, während ihr Bruder Leif durchaus positiv dem christlichen Glauben zugetan ist. Am Ende spitzt sich der Machtkampf über die Herrschaft in Nordeuropa weiter zu. Unterschiedliche Interessen mit ihrem Anspruch auf den Thron sorgen für neue Bündnisse und Gegenspieler.

Serien-Macher und Showrunner Jeb Stuart hat bereits vor dem Start der Serie bestätigt, dass es eine 2. Staffel mit weiteren 8 Episoden geben wird, die sich derzeit in Produktion befindet. Ein Start ist für frühestens Ende 2022, spätestens aber Anfang 2023 geplant.

