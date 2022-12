Dragon Age Absolution: Staffel 2 – Wie geht es weiter?

Netflix hat sich einer weiteren beliebten Videospielvorlage angenommen und daraus eine Anime-Serie gemacht. Neben den erfolgreichen Adaptionen „Castlevania“, „Cyberpunk Edgerunners“, „Dragon’s Dogma“ und „Arcane“ ist seit Dezember Dragon Age: Absolution beim Streamingdienst am Start.

Der neue Serienhit basiert auf der populären Action-Abenteuer-Reihe Dragon Age von BioWare und entführt die Zuschauer und Fans in eine Fantasywelt mit Elfen und Drachen. Wir sagen euch, wie die Chancen auf eine Verlängerung um eine 2. Staffel stehen.

Was ist Dragon Age: Absolution

Worum geht es in der Serie? Die Handlung setzt zeitlich an die Ereignisse des Videospiels Dragon Age: Inquisition an und bringt neben neuen auch einige bekannte Charaktere zurück. Für die Serie ist zwar nicht zwingend ein Vorwissen aus den Spielen nötig, jedoch dürfte es für die Kennern der Vorlage deutlich einfacher sein, sich in der Welt von „Dragon Age“ einzufinden.

Im Zentrum der Handlung steht vor allem die Elfin Miriam in Thedas, eine ehemalige Sklavin des Tevinter Imperiums.

Der Geschichte folgt einer Gruppe von Söldnern um Magierin Hira, die im Auftrag der Inquisition ein mächtiges Artefakt stehlen sollen, bevor die Magier es gegen den Rest der Welt einsetzen können. Das sogenannte Circulum Infinitus wird von Blutmagie angetrieben und birgt finstere Kräfte. Jedoch geht bei dem Vorhaben einiges schief und die Protagonisten sehen sich bald einer großen Bedrohung gegenüber.

Wann kommt Staffel 2 von Dragon Age: Absolution?

Die Netflix-Serie „Dragon Age: Absolution“ umfasst bislang sechs Episoden, jedoch ist das Finale scheinbar bewusst offen gehalten, um den Weg für eine 2. Staffel frei zu machen. Bislang hat Netflix aber noch keine offizielle Bestätigung für eine Verlängerung bekannt gegeben.

Hoffen wir, dass es nicht wie bei „Cyberpunk Edgerunners“ trotz hervorragenden Kritiken bei nur einer Staffel bleiben wird. „Dragon Age: Absolution“ wird von Showrunner Mairghread Scott („Justice League Dark: Apokolips War“) für Red Dog Culture House produziert, die auch The Witcher: Nightmare of the Wolf gemacht haben.

Derweil dürfen sich Fans der Spielreihe mit Dragon Age: Dreadwolf auf einen weiteren Ableger freuen, der voraussichtlich im Jahr 2023 für die PS5, Xbox Series und den PC erscheinen wird.

