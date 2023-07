Nebenquest Blut und Schweiß in Diablo 4 lösen – Fundort der Puppe

Zahlreiche Nebenquest erwarten euch in Diablo 4, bei denen die Lösung in den meisten Fällen auf der Hand liegt. Sehr oft wird euch innerhalb der Missionsbeschreibung genauestens mitgeteilt, was als nächstes zu tun ist.

Meist erhaltet ihr zudem einen exakten Marker auf der Karte, damit ihr wisst, wo ihr als nächstes hinreisen sollt. Hier und da müsst ihr aber sehr aufmerksam eure nähere Umgebung in Augenschein nehmen, um keine wichtigen Hinweise zu übersehen.

Dies ist auch bei der Nebenquest Blut und Schweiß der Fall. Untersucht ihr nicht gründlich den vorgegebenen Radius, werdet ihr diese Aufgabe nicht oder nur nach viel Sucherei zum erfolgreichen Abschluss bringen können.

Wo erhaltet ich die Nebenquest Blut und Schweiß?

In der Trockensteppe (im Osten der Karte) findet ihr in dem Gebiet Qara-Yisu einen toten Bergarbeiter mit einem Brief daneben. Aus diesem geht hervor, dass er etwas für seine Tochter aufbewahrte.

„Mein Sonnenstrahl, ich habe deinen letzten Brief aus Alzuuda und das Gold, das du geschickt hast, erhalten. Ich wünschte, du würdest dieses Söldnerleben aufgeben und nach Hause kommen. Dich hierzuhaben ist ein größerer Segen als Gold. Ich habe die kleine Tuya gut behütet.“

© Blizzard/PlayCentral.de © Blizzard/PlayCentral.de

Damit startet in „Diablo 4“ die Nebenquest Blut und Schweiß.

Öffnet ihr eure Karte, erkennt ihr den blau umkreisten Suchradius, in dem ihr nach diesem Gegenstand suchen müsst. Bislang ist allerdings unklar, um was für einen Gegenstand es sich dabei konkret handelt.

© Blizzard/PlayCentral.de

Geht nun zu der Stelle, an der ihr auf Holzbrettern eine Ebene nach unten gleiten könnt. Rechts davor liegt ein Berührter Stein. Interagiert mit diesem, um Goldmünzen sowie eine Einfache Puppe zu erhalten.

© Blizzard/PlayCentral.de © Blizzard/PlayCentral.de

Nun wird klar, dass mit „Ich habe die kleine Tuya gut behütet.“ die Puppe der erwachsenen Tochter des toten Bergarbeiters gemeint ist. Diese verdient offenbar als Söldnerin ihr Geld, auch wenn der Vater dies nicht gutgeheißen hat.

Nun aktualisiert sich die Nebenquest und ihr müsst euch auf die Suche nach Tuya machen.

© Blizzard/PlayCentral.de © Blizzard/PlayCentral.de

Tuya findet ihr in der Trockensteppe in der Stadt Alzuuda (wie im Brieg geschrieben) in dem Gebiet Felder des Hasses.

Sprecht die junge Frau an und überreicht ihr die Puppe. Diese macht sich um ihren Vater Sorgen, da er nicht auf ihren letzten Brief geantwortet hat. Im Streit aufgrund ihrer gefährlichen Tätigkeit sind Tochter und Vater damals auseinandergegangen.

Tuyas Plan war es, nach Hause zu kommen, wenn sie genug Geld gespart hätte, damit ihr Vater an einem schöneren Ort leben könnte. Leider hat es das Schicksal mit den beiden nicht gut gemeint. Damit ist die Nebenquest abgeschlossen und ihr erhaltet Erfahrungspunkte sowie eine Belohnung von der Söldnerin.

Falls ihr an anderer Stelle nicht weiterwisst, könnte euch unsere Komplettlösung zu Diablo 4 behilflich sein. Hier haben wir viele Tipps und Tricks vorbereitet, die euch auf eurer Reise durch Sanktuario weiterhelfen dürften.