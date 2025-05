Mouthole bald kostenlos aus Steam entfernt – Hol dir das Adventure-RPG jetzt!

Das Spiel Mouthole, das ursprünglich ein kostenpflichtiges Spiel war, ist jetzt kostenlos auf Steam erhältlich. Dies geschieht, da das Spiel bald dauerhaft aus dem digitalen PC-Store entfernt wird. Entwickelt und veröffentlicht von Anything Nose, erschien das Spiel am 1. April 2024 und ist damit noch relativ neu auf dem Markt. Leider hat der Entwickler angekündigt, dass das Studio geschlossen wird, was auch zur Entfernung des Spiels führt. Obwohl kein genaues Datum für die Entfernung bekannt gegeben wurde, betont der Entwickler, dass es bald geschehen wird.

In einer offiziellen Mitteilung von Anything Nose heißt es:

„Wir sind sehr traurig, ankündigen zu müssen, dass Anything Nose nicht mehr in der Lage ist, den Betrieb fortzusetzen. Ebenso bedauern wir es, dass Mouthole bald aus dem Steam-Store entfernt wird. Wir sind unglaublich dankbar für alle, die unser Werk gespielt und unterstützt haben. Wir können nicht genug ausdrücken, wie viel es für uns bedeutet hat.“

Was ist Mouthole?

Was macht Mouthole so besonders? Mouthole ist ein düsteres Adventure-RPG, das die Spieler in eine surreale Welt entführt. Trotz der kurzen Lebensdauer auf dem Markt hat es eine beeindruckende 97-prozentige Zustimmung von 87 verschiedenen Nutzerbewertungen erreicht. Die Spieler schätzen die Kreativität und die einzigartige Atmosphäre des Spiels.

Die offizielle Beschreibung auf Steam lautet:

„Finde jeden Trost, den du in deinem Haus finden kannst, entscheide, womit du deine begrenzte Zeit verbringen möchtest und welche Fäden du ziehen willst. Arbeite an deiner Fitness, surfe im Internet, investiere in den Aktienmarkt, bring dein Leben in Ordnung – oder tauche tiefer in die Geheimnisse in deinem Mund ein. Lerne eine kleine Gruppe von Charakteren kennen und beeinflusse ihr Leben mit deinen Handlungen. Spiele auf deine Weise und finde heraus, wie deine Geschichte endet.“

Spielzeit und Kompatibilität

Wie lange dauert es, Mouthole zu spielen? Es gibt keine konkreten Daten zur Spielzeit von Mouthole, aber viele Nutzerberichte sprechen von 1 bis 2 Stunden Spielzeit. Einige Spieler berichten sogar von bis zu 10 Stunden. Sicher ist, dass es sich um ein kürzeres Spiel handelt.

Ist Mouthole auf dem Steam Deck spielbar? Die Kompatibilität mit dem Steam Deck bleibt unklar, da die Steam-Seite des Spiels „Unbekannt“ als Kompatibilitätsstatus angibt. Dies könnte für einige Spieler ein entscheidender Faktor sein.

Reaktionen der Spieler

Wie reagieren die Spieler auf die bevorstehende Entfernung? Die Community zeigt sich enttäuscht über die bevorstehende Entfernung des Spiels. Ein Nutzer beschreibt seine Erfahrung so:

„Kam wegen der zeitlichen Knappheit, blieb wegen der existenziellen Krise.“

Ein anderer Nutzer lobt die Kreativität des Spiels mit den Worten:

„Unterschätztes Spiel. Ich respektiere die Kreativität, die in dieses Projekt geflossen ist.“

Zukunft von Anything Nose

Was passiert mit zukünftigen Projekten des Studios? Neben der Entfernung von Mouthole wurde auch die Einstellung des kommenden Spiels Diacritic bekannt gegeben. Dies bedeutet, dass sowohl die Listung des Spiels als auch die kostenlose Demo von Steam entfernt werden.

Seid ihr traurig über die Schließung von Anything Nose und das Verschwinden von Mouthole? Teilt eure Gedanken und Erinnerungen an das Spiel in den Kommentaren!