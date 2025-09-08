Moorwing in Silksong – So besiegst du den Boss in nur 30 Sekunden!

In Hollow Knight: Silksong stehst du irgendwann einem massiven Hindernis gegenüber: dem überdimensionalen Boss Moorwing. Dieser Kampf kann einen wirklich in den Wahnsinn treiben, denn der Boss hat eine beeindruckende Menge an Lebenspunkten und seine Angriffe sind alles andere als harmlos. Doch es gibt einen cleveren Weg, Moorwing in nur 30 Sekunden zu besiegen oder den Kampf sogar ganz zu umgehen.

Moorwing in 30 Sekunden besiegen

Wie kannst du den Kampf schnell beenden? Wenn du den Moorwing-Kampf startest, kehre einfach sofort um und gehe nach rechts. Springe auf die Plattform mit dem Luftstrom und lass dich in die Höhe tragen. Bewege dich dann nach links, als würdest du das Gebiet verlassen wollen. Aber anstatt durch den Ausgang zu springen, halte dich in der kleinen Nische auf. Hier wird Moorwing dir folgen und den Boden mit seinen Angriffen bearbeiten, kann dich aber nicht erreichen.

Um Moorwing zu besiegen, springe und führe einen Abwärtshieb in die Ecke aus, während er gegen den Boden prallt. Das Timing muss stimmen, damit du ihm Schaden zufügst, während er dich nicht treffen kann. Wiederhole diesen Vorgang, bis Moorwing betäubt zu Boden fällt. Nach ein paar Sekunden wird er wieder aufstehen und zum selben Punkt zurückkehren. Wiederhole den Prozess, bis Moorwing endlich besiegt ist. Leider gibt es keine Belohnung für den Sieg, aber du hast einen frustrierenden Kampf weniger.

Den Moorwing-Kampf überspringen

Wie kannst du den Kampf komplett umgehen? Wenn du weder auf den schnellen Sieg zurückgreifen noch dich mit dem Kampf abmühen möchtest, gibt es eine elegante Lösung: die verlorene Floh-Quest in Silksong. Sobald du alle verlorenen Flöhe gefunden hast, kehre zum Flohmeister zurück und akzeptiere sein Angebot, mit der Truppe zu reisen. Die Flöhe werden dann im Greymoor campen, genau an der Stelle, wo Moorwing normalerweise auf dich warten würde. Ob Moorwing zurückkehrt, wenn du die Floh-Quest weiter vorantreibst, ist unklar. Doch der Kampf bietet ohnehin keine nennenswerte Belohnung, außer einem Eintrag im Monsterjournal.

Die Designentscheidungen von Silksong

Warum könnte dieser Kampf frustrierend sein? Moorwings Angriffe sind zwar erlernbar, aber die Länge des Kampfes macht ihn ermüdend. Jede Berührung mit dem Boss kostet zwei Lebenspunkte, selbst wenn du ihn betäubt hast. Diese Designentscheidung von Team Cherry kann frustrierend sein. Die Tatsache, dass der Bosskontakt während er betäubt ist, Schaden verursacht, erscheint unfair, da es keine offensichtliche Gefährdung gibt, wie etwa Feuer oder Stacheln.

Wenn du schon bei anspruchsvollen Bosskämpfen wie dem finalen Boss von Sekiro gelitten hast, wird dich dieser Kampf sicherlich auf die Palme bringen. Doch mit den beschriebenen Tricks kannst du die Herausforderung meistern oder sie gänzlich umgehen.

