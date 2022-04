Moon Knight: Zu welchem Zeitpunkt spielt die Serie im MCU?

Phase 4 der Marvel-Studios hat uns schon mit so einigen neuen Superheld*innen bekannt gemacht. Seien es der Ringe-schwenkende Shang-Chi oder die mystischen Eternals, sie alle haben ihren Platz in der Zeitlinie des MCU. Ein neuer Held wurde erst vor kurzem in diese bunte Welt eingeführt: Moon Knight.

Dieser kommt als Serie auf Disney Plus und der Rächer im weißen Gewand macht einen guten ersten Eindruck. Unklar war aber bisher, wie sich seine Geschichte zeitlich in die des MCU einordnet. Darauf hatte Disney nun eine Antwort.

Losgelöst vom MCU

Der Antiheld, der ein bisschen an Batman erinnert, ist der nächste Superheld, der sich in die Reihen seiner Vorgänger*innen im MCU eingliedern wird. Die gleichnamige Serie läuft seit kurzem auf dem Streaming-Dienst der „Mickey Mouse“-Firma und begeistert MCU-Fans auf der ganzen Welt. Interessanterweise scheint die Serie anders als ihre Vorgänger losgelöster von der MCU-Welt zu sein und für sich allein zu stehen.

Diese Wahl scheint von den Macher*innen der Show absichtlich so getätigt worden zu sein, denn laut einem Bericht von The Direct wollten die Produzent*innen die Serie einem neuen Publikum eröffnen. Deshalb gibt es in den ersten Folgen kaum Hinweise auf das MCU. Das heißt aber nicht, dass „Moon Knight“ nicht dazugehört. Erst kürzlich haben die Verantwortlichen den Fans eröffnet, in welcher Zeitlinie die neue Serie einzuordnen ist.

Wann spielt Moon Knight in der MCU-Zeitlinie?

Laut den Angaben der Streaming-Plattform Disney Plus spielt die Serie von „Moon Knight“ nach den Vorkommnissen der Serie Hawkeye. Da „Hawkeye“ etwa ein Jahr nach Endgame spielt, ist die neue Serie mit dem Antihelden irgendwann nach Dezember 2024 angesiedelt, was bedeutet, dass sie das erste MCU-Projekt sein könnte, das im weit entfernten Jahr 2025 spielt.

Das könnte auch der Grund dafür sein, warum „Moon Knight“ keine Verbindungen zum Rest der Superheldenwelt hat, da sich die Nachrichten über die Auswirkungen von „Endgame“ beruhigt haben könnten. Das bedeutet auch, dass der Protagonist Steven Grant/Marc Spector in einer Zeit existiert, in der das Multiversum offiziell in vollem Gange ist, da die Serie nach Loki und Spider-Man: No Way Home spielt.

