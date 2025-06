Monster Train 2 erreicht Rekordplatzierung im Jahr 2025 dank Xbox Game Pass

Ein neues Highlight im Xbox Game Pass zieht die Aufmerksamkeit der Gaming-Community auf sich. Das kürzlich veröffentlichte Spiel Monster Train 2 hat sich als das vierthöchstbewertete Spiel des Jahres 2025 auf Metacritic etabliert und steht somit in einer Reihe mit anderen hochkarätigen Titeln wie Split Fiction, Blue Prince und Clair Obscur: Expedition 33. Diese Erfolge unterstreichen, wie gut das Jahr 2025 für Abonnenten des Xbox Game Pass bisher verlaufen ist, insbesondere durch die starken Day-One-Veröffentlichungen.

Monster Train 2: Ein Roguelike-Meisterwerk

Was macht Monster Train 2 so besonders? Entwickelt von Shiny Shoe und veröffentlicht von Big Fan Games, setzt Monster Train 2 die Tradition seines Vorgängers fort und bietet ein spannendes Roguelike-Deck-Building-Erlebnis. Seit seiner Veröffentlichung am 21. Mai 2025 ist das Spiel über verschiedene Plattformen verfügbar und wurde sofort in den Xbox Game Pass aufgenommen.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Kommandanten, die eine Allianz von ehemaligen Engeln und Dämonen anführen. Gemeinsam müssen sie gegen die Titanen kämpfen, die den Himmel erobert haben. Die Spieler steuern Züge durch die Hölle, den Himmel und die Tiefe, um die Bedrohung zu eliminieren, bevor die Welt dem Untergang geweiht ist.

Rezeption und Bewertungen

Wie wird Monster Train 2 von der Community aufgenommen? Mit einem beeindruckenden Metacritic-Score von 89 hat Monster Train 2 bei den Kritikern bereits hohe Wellen geschlagen. Auch die Spielerresonanz ist überwältigend positiv. Auf Steam hat das Spiel eine „Überwältigend Positive“ Bewertung, basierend auf 95 Prozent positiver Bewertungen von über 3.000 Nutzern.

Im Xbox Store hat das Spiel eine Bewertung von 4 von 5 Sternen und kostet 24,99 Euro für diejenigen, die kein Xbox Game Pass-Abonnement besitzen. Diese positiven Rückmeldungen spiegeln sich auch in den Verkaufszahlen wider, da Monster Train 2 direkt nach Veröffentlichung die Xbox Game Pass-Charts eroberte.

Spielzeit und Umfang

Wie viel Zeit sollten Spieler für Monster Train 2 einplanen? Wer Monster Train 2 durchspielen möchte, sollte mindestens 7 bis 8 Stunden für die Hauptgeschichte einplanen. Doch für diejenigen, die sich auch mit den Nebeninhalten beschäftigen möchten, kann die Spielzeit auf 25 bis 26 Stunden anwachsen. Damit bietet das Spiel eine Menge Inhalt für die Abonnenten des Xbox Game Pass.

Was hältst du von Monster Train 2? Hast du es schon gespielt oder planst du, es auszuprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!