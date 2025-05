Monster Hunter Wilds x Street Fighter 6 – Akuma-Event und neue Belohnungen im Mai 2025

Capcom hat eine aufregende Kollaboration zwischen zwei seiner bekanntesten Franchises angekündigt: Monster Hunter Wilds und Street Fighter 6. Fans können sich auf eine Vielzahl neuer Inhalte freuen, die von dem beliebten Kämpfer Akuma inspiriert sind. Diese spezielle Zusammenarbeit wird am Mittwoch, den 28. Mai 2025, veröffentlicht und verspricht, die Spieler in die verbotenen Länder zu entführen.

Neuer Inhalt in Monster Hunter Wilds

Was bringt die Akuma-Kollaboration? Die Hauptattraktion dieses Events ist die neue Nebenmission „Ultimate Strength“, in der Akuma selbst vorkommt. Um diese Quest zu beginnen, müssen Jäger einen Jagdrang von 21 oder höher erreicht haben. Die Mission kann durch ein Gespräch mit Quinn, der Vespae-Einheit-Handlerin im Basislager bei der Ölbrunnen-Ebene, gestartet werden.

Zusätzlich werden neue Arenamissionen namens „Demonic Strength“ und „True Strength“ als Teil der Zusammenarbeit verfügbar sein. Das Abschließen dieser Missionen belohnt die Spieler mit mehreren Street Fighter-Themenbelohnungen.

Belohnungen und neue Funktionen

Welche Belohnungen gibt es für die Spieler? Zu den Belohnungen gehört ein komplettes Akuma-Jäger-Rüstungsset und ein geschichtetes Ausrüstungsset, ein Blanka-Chan-Palico-Rüstungsset und ein geschichtetes Ausrüstungsset sowie ein neues Jägerprofil-Hintergrund, Namensschild und Pose.

Besonders bemerkenswert ist, dass die Akuma-Rüstung es den Spielern ermöglicht, einige der ikonischen Kampfmoves des Charakters in Monster Hunter Wilds auszuführen. Über die Item-Leiste können Spieler das „Assisted Combo: Akuma“-Item verwenden, um Kombos und Spezialangriffe wie Gou Hadoken und Gou Shoryuken auszuführen. Die Angriffskraft dieser einzigartigen Aktionen wird durch die ausgerüstete Hauptwaffe des Spielers bestimmt.

Zusätzliche kostenpflichtige DLCs

Welche kostenpflichtigen DLCs werden verfügbar sein? Am 28. Mai 2025 wird auch ein Street Fighter 6-Themen-DLC als Teil der Kollaboration hinzugefügt. Hier ist die vollständige Liste aller kostenpflichtigen DLCs:

Chun-Li-Alma-Kostüm

Cammy-Alma-Kostüm

Blanka-Chan-Puppenanhänger

Street Fighter 6-Sticker-Set

Hadoken-Geste

Shoryuken-Geste

Tatsumaki-Senpu-kyaku-Geste

Spiel-Update und Verfügbarkeit

Was müssen Spieler tun, um an der Kollaboration teilzunehmen? Um die Street Fighter 6-Kollaboration in Monster Hunter Wilds zu erleben, müssen die Spieler das Spiel auf die neueste Version 1.011.00.00 aktualisieren. Dieses Update wird ebenfalls am 28. Mai 2025 veröffentlicht.

Monster Hunter Wilds ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. In unserer Bewertung erhielt das Spiel 4,5 von 5 Sternen.

Was hältst du von dieser aufregenden Kollaboration? Teile deine Meinung in den Kommentaren!