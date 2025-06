Monster Hunter Wilds-Update: Statt neuer Monster nur ein zusätzliches angekündigt

Fans von Monster Hunter Wilds sind derzeit in Aufruhr. Der Grund dafür ist ein neues Update von Capcom, das in Kürze für das beliebte Action-Rollenspiel erscheinen soll. Das Update, bekannt als Titel-Update 2, wird voraussichtlich Ende dieses Monats, Juni 2025, veröffentlicht. Die Spieler auf PC, PS5 und Xbox Series X freuen sich grundsätzlich auf das Update, doch neue Formulierungen seitens Capcom haben die Vorfreude gedämpft.

Ursprünglich hatte Capcom in Aussicht gestellt, dass mit dem Titel-Update 2 „neue Monster“ ins Spiel kommen würden, was die Erwartung mehrerer neuer Kreaturen weckte. In einer neuen Roadmap von Capcom wurde diese Aussage jedoch auf „zusätzliches Monster“ korrigiert. Dies lässt den Schluss zu, dass das Update möglicherweise nur ein neues Monster und nicht mehrere einführt.

Die Reaktion der Community

Wie reagieren die Fans auf die Änderungen? Diese Änderung in der Kommunikation hat sofort zu Besorgnis unter den Fans geführt, die nun Klarheit von Capcom erwarten. Einige Fans haben darauf hingewiesen, dass die Roadmap-Infografiken von Capcom nicht immer zuverlässig sind. Beispielsweise wurde in der Roadmap zum 28. Mai-Update nur ein „Additional Tempered Monster“ erwähnt, letztendlich wurden jedoch fünf neue hinzugefügt.

Obwohl die Formulierungen in der Roadmap möglicherweise nicht exakt sind, bleibt die Unsicherheit bestehen. Einige Fans befürchten, dass das Update leichter ausfallen könnte als erwartet. Ein besorgter Fan schrieb:

„Wenn Titel-Update 2 nur Lagriacrus bringt, werde ich das Spiel löschen und auf den G-Rang warten. Drei Monate Wartezeit für ein Monster sind zu lang, und ich habe noch andere Spiele, die ich spielen möchte.“

Die Zukunft von Monster Hunter Wilds

Was bedeutet das für die Zukunft des Spiels? Trotz dieser Besorgnisse bleibt den Monster Hunter Wilds-Fans nichts anderes übrig, als auf weitere Informationen zu warten. Mit der baldigen Veröffentlichung des Updates wird die Wartezeit jedoch nicht allzu lang sein. Monster Hunter Wilds, das von Capcom entwickelt und veröffentlicht wurde, hat sich seit seiner Veröffentlichung im Februar 2025 zu einem Verkaufsschlager entwickelt und wurde bereits über 8 Millionen Mal verkauft.

Das Spiel bietet eine umfangreiche Open-World-Erfahrung, in der Spieler verschiedene Biome erkunden und mächtige Monster jagen können. Mit neuen Features wie der Möglichkeit, zwei Waffen im Kampf zu tragen und der Einführung von Seikrets, eine Art Reittier, das die Erkundung erleichtert, hat sich das Spiel als ein Muss für Fans der Serie etabliert.

Was bleibt den Spielern zu tun?

Welche Schritte können die Spieler jetzt unternehmen? Für die Fans bleibt abzuwarten, ob Capcom weitere Klarstellungen bezüglich des Updates liefert. In der Zwischenzeit können Spieler die bisherigen Inhalte des Spiels genießen und sich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten. Mit den neuen Informationen seitens Capcom könnte sich bald ein klareres Bild der Zukunft von Monster Hunter Wilds ergeben.

Was denkst du über die Änderungen im kommenden Update von Monster Hunter Wilds? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!