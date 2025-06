Monster Hunter Wilds – Performance-Probleme auf PC sorgen für Unmut bei Spielern

Monster Hunter Wilds, das neue Action-Rollenspiel von Capcom, hat nach anfänglich positiven Kritiken nun einen deutlichen Imagewandel erfahren. Auf der PC-Plattform, insbesondere auf Steam, haben sich die Nutzerbewertungen dramatisch verschlechtert, was zu einer „überwiegend negativen“ Bewertung geführt hat. Die allgemeine Bewertung des Spiels wurde dadurch auf „gemischt“ herabgestuft. Diese Entwicklung beruht auf Frustration seitens der verifizierten Nutzer, die ihre Erfahrungen nach umfangreichem Spiel mitteilten. Das Hauptproblem scheint in der mangelhaften Performance des Spiels auf dem PC zu liegen. Ein Nutzer beschrieb es als „ein kaputtes Chaos“, während ein anderer sarkastisch anmerkte, „meine Oma läuft besser als dieses Spiel“.

Es ist unklar, warum es zu diesem plötzlichen Umschwung in der Wahrnehmung des Spiels kam. Fest steht jedoch, dass die Community ihre Unzufriedenheit mit Capcom koordiniert zum Ausdruck bringt. Monster Hunter Wilds, veröffentlicht im Februar 2025, kämpft seit Monaten mit Performance-Problemen, die trotz der geduldigen Erwartung der Community auf Verbesserungen bisher nicht behoben wurden. Laut SteamDB ist die Anzahl der gleichzeitigen Spieler drastisch gesunken. Der aktuelle 24-Stunden-Peak liegt bei 17.506 Spielern, verglichen mit dem Allzeithoch von über 1,3 Millionen.

Probleme und Hoffnung auf Besserung

Was sind die Hauptprobleme von Monster Hunter Wilds? Abgesehen von der Performance sind die Spieler auch mit anderen Aspekten des Spiels unzufrieden. Ein häufig genannter Kritikpunkt ist der geringere Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu früheren Titeln der Serie. Fans hoffen auf eine signifikante Erweiterung, ähnlich wie Monster Hunter: World’s Iceborne, um das Spiel anspruchsvoller zu gestalten.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Mangel an bedeutenden Inhaltsupdates. Die Fans hoffen, dass sich dies möglicherweise in naher Zukunft ändern könnte. Am Donnerstag, den 26. Juni 2025, um 0:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, findet ein Capcom Spotlight Livestream statt. Während der etwa 40-minütigen Präsentation wird Monster Hunter Wilds zusammen mit anderen Titeln wie Resident Evil Requiem und Street Fighter 6 vorgestellt. Dies könnte eine Gelegenheit für Capcom sein, die Spieler mit neuen Inhalten zu begeistern.

Die Bedeutung der Monster Hunter Serie

Wie wichtig ist Monster Hunter für Capcom? Seit dem Start im Jahr 2004 hat sich die Monster Hunter Serie zu einer der wichtigsten Marken von Capcom entwickelt, neben Resident Evil. Monster Hunter Wilds, als direkter Nachfolger von Monster Hunter: World, ist das erste Spiel der Serie, das weltweit und plattformübergreifend gleichzeitig veröffentlicht wurde und erreichte innerhalb von drei Tagen über 8 Millionen verkaufte Exemplare. Es ist Capcoms bislang schnellstverkauftes Spiel.

Trotz dieses Erfolgs steht die Serie nun vor der Herausforderung, die enttäuschten Spieler zurückzugewinnen. Das Capcom Spotlight könnte eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Vertrauen wiederherzustellen und die Serie auf die richtige Spur zu bringen. Ob dies gelingt, bleibt jedoch abzuwarten.

Was denkst du über Monster Hunter Wilds? Glaubst du, dass Capcom es schaffen kann, das Spiel zu verbessern und die Spieler zurückzugewinnen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!