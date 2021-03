Minecraft: So großartig wird das Caves & Cliff-Update dank der neuen Weltgenerierung

Mit dem Caves & Cliff-Update erhält Minecraft nach Release des großen Nether-Updates seine nächste Generalüberholung, bei der insbesondere die Weltengenerierung großzügig überarbeitet wird. Die gesamte Welt wird hierbei höher und tiefer zugleich, zaubert realistischere Bergepanoramen, geheimnisvolle Höhlen und selbstverständlich neue Blöcke, Biome und Lebewesen.

Vanilla Minecraft-Game-Director Agnes Larsson, Gameplay-Designer Henrik Kniberg und Lead-Artist Jasper Boerstra haben nun verraten, wie maßgeblich sich die Generierung der Spielwelt mit dem Caves and Cliff-Update tatsächlich verändert.

Caves & Cliff Update in Minecraft

Seit 1,5 Jahren arbeitet das schwedische Studio Mojang an dem gigantischen Update. Gigantisch auch deshalb, weil die Welt von Minecraft mit dem neuen Update ordentlich anwächst. Satt bei Null zu beginnen, beginnt Minecraft demnächst in einer Tiefe von 64 und gewinnt ebenso in der Höhe an Zuwachs.

In einem Entwicklertagebuch können wir nun einen ersten Eindruck davon gewinne, wie schön und mächtig mit dem nächsten großen Patch wird:

Berg-Update

Unter anderem sind es die Gebirgszüge, die um einiges echter, spektakulärer und eindrucksvoller werden sollen. Dafür hat man die Kontraste erhöht sowie an Form und Höhe der Berge gearbeitet. Außerdem werden Spieler*innen auf einer Bergwanderung mit neuen Dingen belohnt – oder bestraft:

Bergziegen

Pulverschnee

Mit dem Caves & Cliff-Update sollen die Gebirgszüge selbst eine Belohnung für den Spieler sein. © Mojang/Microsoft

Höhlen-Update

Den maßgeblichen Teil der Veränderung wird jedoch das neue Höhlensystem ausmachen, wozu ebenfalls eine neue Vernetzungsmethode der einzelnen Caves zählt:

Käse-Höhlen : Die Entwickler*innen vergleichen einen Teil der neuen Verbindungssysteme mit einem Schweizer Käse, da die einzelnen Hohlräume verteil und eher komprimiert verlaufen sollen, wie einzelne Luftlöcher.

: Die Entwickler*innen vergleichen einen Teil der neuen Verbindungssysteme mit einem Schweizer Käse, da die einzelnen Hohlräume verteil und eher komprimiert verlaufen sollen, wie einzelne Luftlöcher. Spaghetti-Höhlen: Der Teil des neuen Systems zieht sich eher über längere, schmalere Röhren und erstreckt sich über eine weitere Distanz, wie Spaghetti eben.

Auf diese Weise vernetzen sich die neuen Höhlen. © Mojang/Microsoft

Insgesamt möchte man mit den neuen Höhen vermeiden, dass alles gleich aussieht und hat deshalb vermehrt Überraschungen wie Wasserfälle, Untergrundseen und neue Erzvorkommen eingearbeitet. Dafür wird es ebenso weitreichende Erzadern geben, die sich äußerst großzügig durchs Gestein ziehen, gleichzeitig jedoch sehr selten sind.

Bei den neuen Cave-Arten hat man sich versucht auf eine Mischung aus Realismus und Fantasie zu einigen. Das Ergebnis sind unter anderem die folgenden neuen Höhlen:

Lush Caves

Die Lush Caves werden wohl die schönsten Höhlen und die, die am meisten zum Verweilen einladen. Denn trotz ihrer unterirdischen Lage sind sie überraschend hell und grün. Durchzogen von viel Gras, feuchtem Moos, Wasserflächen, den neuen Busch-Blöcken, Leuchtbeeren und Axolotl als kleine tierische Bewohner.

Tropfsteinhöhlen

Etwas düsterer geht es in den neuen Tropfsteinhöhlen zu. Hier machen sich Stalaktiten und Stalagmiten breit und heben sich in einer eher organischen Form und braun eingefärbt von den kargen Felswänden ab.

In den Tropfsteinhöhlen findet ihr etwas mehr Abwechslung im Vergleich zur bisherigen eher langweiligen Höhlenlandschaft.

© Mojang/Microsoft

Wann erscheint das Caves and Cliff-Update? Durch die umfangreichen Veränderungen an der Weltengenerierung, bedarf es zahlreicher Tests und Bugfixes, um zunächst Performance und Spielbarkeit zu sichern. Immerhin ist nun einiges mehr in der Spielwelt los, was es anständig zu programmieren gilt. Deshalb geben die Entwickler derzeit noch kein konkretes Release-Datum bekannt. Im Jahr 2021 soll es jedoch weiterhin erscheinen.

In ersten Update-Snapshots können „Minecraft“-Spieler*innen erste Funktionen testen und ihr Feedback zur Verbesserung der neuen Features abgeben. Infos zum Download findet ihr hier.