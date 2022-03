Spätestens seit der Pandemie kennen viele Menschen die Probleme, die mit Video-Meetings einhergehen. Abgesehen von immer wieder auftauchenden Internetproblemen leidet auch die Interaktion selbst durch verzerrte Video-Bilder und seltsame Kamera-Winkel.

Microsoft stellt nun für Unternehmen eine Lösung für diese Probleme vor: Die Surface Hub 2 Camera, welche mit dem Surface Hub 2S eine ideale Meeting-Atmosphäre erschaffen soll.

KI sorgt für bessere Inklusion durch optimale Sicht auf den Raum

Microsoft sieht die Zukunft von Business-Meetings über weite Distanzen in ihrem interaktiven Whiteboard Surface Hub 2S, einer für Microsoft Teams-zertifizierten Besprechungsplattform. Unternehmen, welche sich auf diese technische Neuheit eingelassen haben, können das 50- beziehungsweise 85-Zoll Whiteboard, ab sofort um eine KI-basierte Smart Kamera erweitern.

YouTube: Microsoft Surface

Diese sei in der Lage automatisch die Ausmaße des Raumes zu erkennen und die Ansicht dynamisch an die vorherrschenden Verhältnisse anzupassen. Das heißt, dass die Kamera erkennt, wenn eine Person den Raum verlässt, jemand dazu kommt oder mit dem Bildschirm interagiert und dementsprechend das wiedergegebene Bild anpasst.

Der 12-Megapixel-Sensor mit 4K-Auflösung und einem 136-Grad-Sichtfeldobjektiv kann Objekte in einer Entfernung von 40 Zentimetern bis zu 8 Metern scharf darstellen. In Kombination mit dem eigens dafür entwickelten Algorithmus ist die Kamera in der Lage automatisch Verzerrungen, Neigungen und Weitwinkelkorrekturen auszugleichen.

Ziel ist es dabei die abgebildeten Objekte so lebensecht wie möglich darzustellen. Dabei kompensiert die KI unterschiedliche Lichtverhältnisse in einem Raum und sorgt dafür, dass alle Personen gleichermaßen sichtbar sind. Die Surface Hub 2 Camera wird dafür einfach an einer magnetischen USB-C-Befestigung am oberen Rahmen angebracht.

Reine Business-Hardware und nicht für Privatpersonen gedacht

Mit dem Surface Hub 2S bringt Microsoft ein schickes und funktionales Arbeitswerkzeug auf den Markt. Bei dem doch sehr hohen Preis des Gerätes kann man sich allerdings leicht denken, dass die Innovation vor allem für Unternehmen gedacht ist.

Die Surface Hub 2 Camera ist allein für das Surface Hub 2S konzipiert und ab sofort einzeln für 880,95€ zu haben. Ab dem 31. Mai wird das Surface Hub 2S mit der Smart Kamera zusammen lieferbar sein und bei einem Preis bis zu 25.199,00€ liegen.

Dabei handelt es sich nur um das Gerät mit Smart Kamera und zwei Surface Hub Pens, denn dazu kann noch Zubehör wie Fingerabdrucksensoren, eine Wandhalterung oder einen verschiebbarer Geräteständer mitgeliefert werden.

Das ist ein hoher Preis, der sich für das ein oder andere Unternehmen auf Dauer sicherlich lohnen könnte. Auf diese Weise werden wenigstens die Geschäfts-Meetings angenehm anzusehen und versprechen interaktiver und bild-qualitativ hochwertiger zu werden.