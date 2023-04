Der Skyrim-Nachfolger The Elder Scrolls 6 befindet sich bereits in der Entwicklung. Nun deuten Stellenausschreibungen darauf hin, dass das Bethesda-RPG kein reines Singleplayer-Erlebnis mehr werden könnte. Womöglich bekommen wir es zumindest mit einem Multiplayer-Modus oder einzelnen Elementen zu tun.

Elder Scrolls 6 könnte Mulitplayer-Inhalte bieten

Darum geht’s: „Elder Scrolls 6“- und Starfield-Entwicklerstudio sowie Publisher Bethesda sucht neue Leute. In einer Stellenausschreibung ist davon die Rede, dass sich die gesuchten Personen im Idealfall auch mit Open World-Multiplayerspielen auskennen und Erfahrung mit einem bestimmten Entwicklungstool haben sollten.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was steht da genau? Gesucht wird bei den Bethesda Game Studios ein sogenannter Associate Level Designer. Diese Position ist offenbar in einem Team frei, das an „Elder Scrolls 6“ arbeitet. Aber das steht nicht definitiv fest, explizit wird der Titel nicht erwähnt.

Vertraut mit Multiplayer: Allerdings heißt es in der Job-Anzeige ausdrücklich, dass die gesuchten Personen eine „starke Vertrautheit mit einer Vielzahl an Open World-Multiplayerspielen“ haben sollen. Das muss erst einmal nichts außergewöhnlich Spezielles heißen, aber da kommt noch mehr.

Erfahrung mit Elder Scrolls-Entwicklungskit: Zusätzlich steht in der Stellenausschreibung nämlich auch noch, dass die Menschen, die sich bewerben, Erfahrung mit GECK oder dem Elder Scrolls Construction Set haben sollten.

Was heißt das jetzt? Offenbar handelt es sich um eine Stelle, die an der Arbeit an Elder Scrolls 6 beteiligt sein wird. Das Entwicklertool GECK wird zwar wohl eher für „Fallout“-Titel genutzt, aber in Kombination mit dem „Elder Scrolls“-Tool deutet alles eher auf diese RPG-Reihe hin – und eben auf irgendwelche Multiplayer-Elemente.

Aber Vorsicht: Ihr solltet euch definitiv nicht zu früh freuen (oder ärgern). Nur weil diese Sätze in der Stellenausschreibung stehen, muss das nicht heißen, dass wir wirklich Multiplayer-Elemente in Elder Scrolls 6 zu Gesicht bekommen. Bis das Spiel erscheint, kann sich noch jede Menge ändern.

Wie fändet ihr es, wenn sich nach Elder Scrolls Online auch Elder Scrolls 6 mehr in Richtung Multiplayer entwickeln würde? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.