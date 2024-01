Rockstar entwickelt GTA 6 mit neuer KI

GTA 6 ist in aller Munde. Spätestens nach dem ersten Trailer wissen wir, womit wir es zu tun bekommen. Doch auch nach der Veröffentlichung des Trailers sickern nach und nach neue Infos durch, die uns auf das große Abenteuer vorbereiten!

Vor allem die Weltkarte, also die Spielwelt an sich, soll ein signifikantes Update erfahren. In Insiderkreisen ist die Rede davon, dass die Karte um einiges größer wird als die aus GTA 5 respektive GTA Online.

Doch die Spielwelt wird nicht nur viel größer, es steckt noch um einiges mehr hinter der neuen Welt.

GTA 6: Rockstar Games setzt auf KI

Rockstar Games hat vor einiger Zeit ein Patent eingereicht (via GTAUp), dass auf die Verwendung von künstlicher Intelligenz schließen lässt. Das heißt, dass das Entwicklerstudio die neuste Technologie nutzt, um die Open World noch immersiver zu gestalten.

Interessant ist vor allem auch ein Detail, das auf ein spezielles Anwendungsgebiet dieser Tech schließen lässt. So soll es sich um eine KI-Patent handeln, das es Rockstar Games ermöglicht, zufällig generierte Innenräume in Häusern und Wohnungen zu erstellen.

Was bedeutet das jetzt im Detail? Wenn Rockstar Games zufällig generierte Innenräume integrieren könnte, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass sehr viele der verbauten Häuser und Wohnungen begehbar sein werden.

Das Studio müsste all diese Innenräume nicht per Hand erstellen, was in der Regel eine Menge Zeit und Ressourcen kosten würde.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie funktioniert das mit KI?

Auf der einen Seite könnte es zum Beispiel ein altes Appartment und eine Luxuswohnung geben, wo sich lediglich die Assets und Styles unterscheiden.

Die Tech soll so funktionieren, dass die Grundstrukturen vorhanden ist, aber austauschbare Funktionen wie Objekte hinzugefügt werden. So könne sich eine Örtlichkeit mit der Zeit weiterentwickeln.

Es könnten also nach einigen Ingame-Spielstunden Pizzakartons oder Bierdosen auf einem Tisch stehen, die zuvor noch nicht da waren. Was man eben so hinzufügt in einer Wohnung? Ganz normal.

NPCs mit verbesserter KI

Im gleichen Atemzug werden in dem Bericht die NPCs von GTA 6 erwähnt. Sie soll ebenfalls von der Integration der Künstlichen Intelligenz profitieren, indem Reaktion, Stimmungen und Animationen direkt von der KI generiert werden.

Das könnte für mehr Vielfalt bei den Ingame-Charakteren sorgen.

Mit Reaktionen ist zum Beispiel das Feedback auf das Wetter gemeint. Wenn es regnet, reagiert ein NPC entsprechend auf das ungemütliche Wetter. Bei den Stimmungen dürfte es ein weites Spektrum an Emotionen geben, die die NPCs haben können und mit der sie auf unseren Hauptcharakter reagieren.

Was haltet ihr von der Idee, sich die Arbeit mit KI zu erleichtern? Im Endeffekt haben die Fans wahrscheinlich viel davon, wenn die Spielwelt so noch umfangreicher und lebendiger wirkt. Aber das ist nur meine Meinung. Was meint ihr dazu?

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.