Metroid Dread Boss-Guide: Escue in Ferenia besiegen und Storm Missile erhalten (Lösung, Hilfe)

Immer in Bewegung bleiben und gute Reflexe beweisen: Escue ist wirklich auf Zack und mit seinen Flügeln sehr schnell unterwegs. Bewahrt ruhig Blut und bleibt nicht zu lange an einer Stelle stehen.

Ihr könnt Escue am ganzen Körper treffen und Schaden zufügen. Dafür eignen sich Missiles und Charge Beams. Ihr merkt, dass ihr dem Boss Schaden verpasst, wenn er bei Treffern weiß aufleuchtet. Das funktioniert aber nur, wenn er sich nicht in elektrische Blitze hüllt , dann ist er nämlich immun gegen Angriffe.

Escue ist der sechste Bossgegner , dem ihr euch auf dem Planeten ZDR in Metroid Dread entgegenstellen müsst. Ihr findet den Blitzkäfer in Ferenia und für den Kampf braucht ihr sehr gute Reflexe. Es kann ziemlich schwer sein, seinen Angriffen auszuweichen. Wie ihr vorgehen müsst und welche Belohnung nach dem Bossfight auf euch wartet, erfahrt ihr in diesem Guide .

