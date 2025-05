Metaphor ReFantazio – Das Spiel des Jahres bald im Xbox Game Pass verfügbar

Xbox Game Pass-Abonnenten sind begeistert von der jüngsten Ankündigung neuer kostenloser Spiele. Besonders ein Spiel sticht aus der kommenden Auswahl hervor und sorgt für große Vorfreude. In nur vier Tagen, am 29. Mai 2025, wird eines der besten Spiele des Jahres 2024 im Xbox Game Pass verfügbar sein. Mit einer beeindruckenden Bewertung von 94 auf Metacritic und einer Nominierung als Spiel des Jahres bei den The Game Awards im letzten Jahr, überrascht es viele, dass das Spiel so schnell zur Verfügung gestellt wird. Noch besser ist, dass es für alle Abostufen, außer dem Xbox Game Pass Core, verfügbar sein wird, also über Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Xbox Game Pass Standard.

Metaphor ReFantazio im Xbox Game Pass

Was macht Metaphor ReFantazio so besonders? Das neue Spiel, das die Abonnenten am 29. Mai 2025 sehnsüchtig erwarten, ist Metaphor ReFantazio. Es ist das neueste Werk von Studio Zero und Atlus, die vor allem für die Persona-Serie bekannt sind. Wie lange das Fantasy-RPG im Xbox Game Pass verfügbar sein wird, ist unklar, da Microsoft diese Information normalerweise nicht preisgibt. In der Regel bleiben Spiele jedoch lange genug im Angebot, um sie vollständig durchzuspielen, was bei Metaphor ReFantazio über 100 Stunden dauern kann. Viele Abonnenten hoffen daher, dass es für eine längere Zeit verfügbar sein wird.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler auf die Ankündigung? Die Xbox Game Pass-Nutzer sind begeistert von der Ankündigung. Ein Nutzer auf Reddit schreibt:

„Metaphor ist verrückt! Ein echtes AAA-Spiel. Sie müssen einen Deal mit Atlus haben oder so. Wow.”

Ein anderer fügt hinzu:

„Heilige Scheiße. Ich werde Metaphor nicht spielen, weil ich es nicht beenden werde, aber es im GP zu haben, ist riesig!”

Ein dritter Nutzer kommentiert:

„Xbox Game Pass stiehlt in letzter Zeit mein Sozialleben. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich alles spielen kann. Ich spiele immer noch Oblivion und habe andere Perlen wie Expedition 33 oder Atomfall noch nicht einmal angerührt.”

Verfügbarkeit auf anderen Plattformen

Wird Metaphor ReFantazio auch auf anderen Plattformen erscheinen? Dies ist das erste Mal, dass Metaphor ReFantazio über einen Abonnementdienst verfügbar ist. Dies könnte in der Zukunft die Tür für eine Veröffentlichung auf PS Plus öffnen, aber derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass dies geplant ist. PS5-Nutzer haben keine andere Wahl, als 70 Euro für das Spiel zu zahlen, im Gegensatz zu PC- und Xbox Series X-Nutzern, die es im Rahmen ihres Abonnements erhalten.

Zukunft des Xbox Game Pass

Welche Bedeutung hat diese Veröffentlichung für den Xbox Game Pass? Mit der Aufnahme von Metaphor ReFantazio demonstriert der Xbox Game Pass einmal mehr seinen Wert und seine Attraktivität für Spieler. Die Möglichkeit, solch hochwertige Titel ohne zusätzliche Kosten zu spielen, verstärkt die Beliebtheit des Dienstes. Xbox Game Pass ist in verschiedenen Stufen für Xbox One, Xbox Series X|S und PC verfügbar und bleibt eine der führenden Optionen für Gaming-Abonnements. Die Community darf gespannt sein, welche weiteren Überraschungen Microsoft in petto hat.

Was denkst du über die Aufnahme von Metaphor ReFantazio in den Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!