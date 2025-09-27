Megabonk erobert Steam – Über 60.000 Spieler und sehr positive Bewertungen

Megabonk, ein brandneues Roguelike-Spiel, erobert derzeit Steam im Sturm. Seit dem Launch am 18. September 2025 hat das Spiel eine beeindruckende Spielerzahl erreicht und ist damit eines der heißesten Themen in der Gaming-Community. Der Reiz von Megabonk liegt in seiner Fähigkeit, dich durch endlose Wellen von Gegnern kämpfen zu lassen und dabei absurd mächtig zu werden. Mit seinen charmanten Retro-Grafiken bietet es ein nostalgisches Erlebnis, das dennoch moderne Roguelike-Elemente integriert.

Megabonk erreicht beeindruckende Spielerzahlen

Wie viele Spieler hat Megabonk derzeit? Die Spielercharts auf SteamDB zeigen, dass Megabonk aktuell über 60.000 gleichzeitige Spieler verzeichnet. Diese Zahl steigt kontinuierlich, was darauf hindeutet, dass viele neugierig sind, was das Spiel so besonders macht. Die Mundpropaganda ist hervorragend: Von den 5.750 Bewertungen auf Steam sind 94 % positiv, was dem Spiel eine „Sehr positive“ Bewertung einbringt.

Die Spieler loben insbesondere den Schwierigkeitsgrad und die süchtig machende Natur des Spiels, zwei Merkmale, die für ein Roguelike essenziell sind. Der Entwickler hat bereits 100.000 verkaufte Einheiten bis zum 21. September 2025 bestätigt, und angesichts der steigenden Spielerzahl dürfte diese Zahl inzwischen deutlich höher sein.

Die Zukunft von Megabonk

Welche Updates sind für Megabonk geplant? Megabonk hat bereits ein Patch veröffentlicht, um auf das frühe Feedback der Spieler einzugehen. Der Entwickler plant, das Spiel weiterhin zu aktualisieren und kostenfreie Inhalte hinzuzufügen. Dies ist eine aufregende Nachricht für alle, die das Spiel bereits genießen, da es sich in den kommenden Monaten weiter verbessern dürfte.

Für diejenigen, die das Spiel noch nicht ausprobiert haben, gibt es derzeit einen aktiven Steam-Deal bis zum 2. Oktober 2025. Der Preis wurde auf 8,49 Euro gesenkt, ein Rabatt von 15 %, um den Einstieg zu erleichtern.

Die Faszination von Roguelike-Spielen

Was macht Roguelike-Spiele so besonders? Roguelike-Spiele sind bekannt für ihre prozedural generierten Levels, rundenbasiertes Gameplay und die Möglichkeit des permanenten Todes der Spielfigur. Diese Spiele bieten oft eine hohe Wiederspielbarkeit und eine packende Herausforderung, was sie besonders für Hardcore-Gamer attraktiv macht. Megabonk reiht sich in eine lange Liste erfolgreicher Roguelikes ein, die immer wieder für Spannung sorgen.

Bekannte Spiele dieses Genres umfassen Klassiker wie NetHack und Dungeon Crawl Stone Soup, aber auch moderne Hits wie Slay the Spire und Hades. Megabonk greift diese Elemente auf und bietet eine Mischung aus traditionellem und modernem Gameplay, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu schaffen.

Was hältst du von Megabonk? Wirst du es ausprobieren oder hast du es vielleicht schon gespielt? Teile deine Meinung in den Kommentaren!