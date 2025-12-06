Max Parker und Ólafur Ólafsson als Baldur und Thor in God of War-Serie geplant

Während Fans der God of War-Reihe gespannt auf offizielle Details zur kommenden TV-Adaption warten, sorgt nun ein neues Leak für Gesprächsstoff: Offenbar könnten Max Parker und Ólafur Darri Ólafsson zentrale Rollen in der Serie übernehmen – als Baldur und Thor.

Laut dem bekannten Insider Daniel Richtman, der für seine verlässlichen Informationen aus der Welt der Superheldenfilme und Serien bekannt ist, befinden sich beide Schauspieler derzeit in Gesprächen über ihre potenziellen Rollen. Zwar ist noch nichts offiziell bestätigt, doch die Reaktionen auf Social Media sind bereits überwiegend positiv.

Wer ist für die Rolle von Baldur im Gespräch?

Welche Qualitäten bringt Max Parker mit? Der britische Schauspieler Max Parker ist vor allem durch seine Auftritte in Serien wie Doctor Who und Boots bekannt. Letztere war auch sein Durchbruch. Mit 33 Jahren bringt er laut Fans sowohl die nötige physische Präsenz als auch eine markante Ähnlichkeit mit dem Spiel-Charakter Baldur aus God of War (2018) mit.

Seine Erfahrung im dramatischen Fach und sein athletischer Körperbau könnten dafür sorgen, dass die ikonische Eröffnungsschlacht zwischen Kratos und Baldur auch in der Serie ein echtes Highlight wird. Besonders spannend: Sollte Parker tatsächlich die Rolle übernehmen, wäre dies seine bislang größte internationale Produktion.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Thor in der Serie: Ólafur Darri Ólafsson als Favorit

Warum passt Ólafur Darri Ólafsson so gut zu Thor? Der isländische Schauspieler ist kein Unbekannter: Mit preisgekrönten Leistungen in Serien wie Severance, The Deep und The Minister bringt er reichlich Erfahrung mit. Auch optisch passt er dank seines roten Bartes und seiner kräftigen Statur hervorragend zum bulligen Thor aus God of War Ragnarök.

Mit einer Körpergröße von 1,88 Metern und einem beeindruckenden Charisma könnte Ólafsson das Publikum durch seine Präsenz und Stimme gleichermaßen überzeugen. Auf Plattformen wie Reddit loben viele Fans vor allem seine tiefe Stimme als perfekten Match für den donnernden Aesir-Gott.

Was bedeutet das für die Handlung der Serie?

Welche neuen Handlungsstränge könnten entstehen? Interessanterweise war Thor im Spiel God of War (2018) nur in einer Post-Credit-Szene zu sehen. Dass er nun offenbar schon in der ersten Staffel eine größere Rolle spielt, lässt vermuten, dass die Serie neue Wege geht. Möglich wären Rückblicke auf Ereignisse vor dem ersten Spiel – etwa Thors Konfrontation mit Faye oder seine Beziehung zu Baldur und seinen Söhnen Modi und Magni.

Das könnte bedeuten, dass die Serie nicht nur Kratos und Atreus in den Fokus stellt, sondern auch die Aesir-Götterfamilie intensiver beleuchtet. Dadurch würde sich das Worldbuilding deutlich von der Spielvorlage unterscheiden und neue Perspektiven eröffnen.

Produktionsstart und mögliche Veröffentlichung

Wann kannst du mit der Serie rechnen? Die Produktion der God of War-Serie soll im März 2026 beginnen. Damit wäre ein frühester Release der ersten Staffel wohl erst im Jahr 2027 realistisch. Angesichts des hohen Aufwands für Spezialeffekte und Kampfszenen dürfte Amazon hier auf ein hochwertiges Niveau wie bei The Boys oder Fallout setzen.

Bekannt ist bereits, dass Amazon zwei Staffeln bestellt hat. Ob diese sich beide ausschließlich mit der Story des 2018er-Spiels befassen oder ob Staffel 2 bereits Elemente aus God of War Ragnarök aufgreift, ist aktuell noch nicht klar.

Reaktionen aus der Community

Wie reagieren Fans auf die Casting-Gerüchte? Auf Plattformen wie Reddit und X (ehemals Twitter) sind die Reaktionen durchweg positiv. Viele loben die Besetzungen als passend und freuen sich auf eine tiefere Erkundung der nordischen Mythologie. Einige Fans hoffen sogar, dass Amazon ähnlich wie HBO bei The Last of Us eine hochwertige und emotionale Adaption gelingt.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die befürchten, dass durch die Fokussierung auf Nebencharaktere wie Thor und Baldur der emotionale Kern der Geschichte – das Verhältnis zwischen Kratos und Atreus – zu kurz kommen könnte. Hier wird es auf das richtige Gleichgewicht im Drehbuch ankommen.

Was du von der Serie erwarten kannst

Wird die Serie eine würdige Adaption? Sollte sich das Casting bewahrheiten, stehen die Chancen gut, dass die God of War-Serie sowohl optisch als auch schauspielerisch überzeugen kann. Mit Max Parker und Ólafur Darri Ólafsson wären zwei Darsteller an Bord, die sowohl äußerlich als auch schauspielerisch sehr gut zu ihren Rollen passen.

Entscheidend wird sein, wie gut die Serie die emotionale Tiefe des Spiels einfängt, ohne dabei den Fokus zu verlieren. Wenn es Amazon gelingt, die Balance zwischen Action, Charakterentwicklung und Mythologie zu halten, könnte God of War zu einem weiteren Serienhit werden.

Was denkst du über die möglichen Besetzungen von Thor und Baldur? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!