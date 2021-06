Mass Effect-Vater Casey Hudson gründet eigenes Studio, Arbeit an unbekannter IP

Es zeichnete sich bereits im letzten Jahr ab, dass Casey Hudson neue Pläne verfolgt. Im Dezember 2020 war es dann schließlich klar, der Mass Effect-Vater, der zuvor als Game Director für die „Mass Effect“-Trilogie verantwortlich war, kündigte sein finales, berufliches Ende bei BioWare an.

Bislang war nicht klar, wo ihn die Reise schließlich hin verschlägt, doch er hat ganz offensichtlich große Pläne. Er hat nun hochoffiziell sei ganz eigenes Entwicklerstudio gegründet, das den Namen Humanoid Studios trägt.

Die Humanoid Studios arbeiten unter Hudson ab sofort an einer ganz neuen Marke im Videospielkosmos. Woran sie genau arbeiten, hat der Branchenveteran allerdings noch nicht verraten. Er meint:

„Ich arbeite mit einigen Kollegen an etwas ganz Besonderem, und ich wünschte, ich könnte euch mehr erzählen! Aber fürs Erste kann ich nur das sagen.“

Aktuell sucht das Studio Mitarbeiter*innen für diverse Stellen (zum Beispiel 3D-Artisten, Level-Designer). Allzu viel lässt sich aktuell nicht von der offiziellen Webseite ablesen. Doch das Independant-Studio legt Wert auf „kreative Freiheit, Innovation und Kunst“, was alles vollumfänglich in der neuen IP zusammenlaufen sollte.

Hudson wird all seine Erfahrungen, die er bei BioWare gemacht hat, in sein neues Projekt einfließen lassen und so dürfen wir gespannt sein, was da am Ende bei herauskommt.

Wer ist Casey Hudson?

Die meisten Spieler*innen kennen Casey Hudson aufgrund seiner Arbeit bei BioWare. Er war lange Zeit das Vorzeigegesicht der „Mass Effect“-Reihe, da er immerhin als Director direkten Einfluss auf die Serie nahm. Heute gilt er als „Visionär der Mass Effect-Serie“.

Dabei begann er bei BioWare zuerst als Technical Artist, unter anderem am Spiel „MDK 2“ mitzuarbeiten, was im Jahr 2000 erschien. Spätestens im Jahre 2003 sollte er dann erstmals in seine Rolle als Project Director schlüpfen. Das Entwicklerstudio feierte unter seiner Führung einen vollen Erfolg: und zwar mit Star Wars: Knights of the Old Republic.

Casey Hudson beim PR-Event von „Mass Effect 3“ © BioWare

Zwischen 2007 und 2012 arbeite er dann an der sehr erfolgreichen „Mass Effect“-Trilogie. Zwischenzeitlich (in 2015) verließ Casey Hudson BioWare und wechselte zu Microsoft als Creative Director. Zwei Jahre später im Jahr 2017 kehrte er zurück ins traute BioWare-Heim.

Seine Laufbahn bei BioWare reicht demnach weit in die Jahre zurück. Doch nach rund 20 Jahren exklusive Microsoft-Pause arbeitete er zuletzt für BioWare an Anthem, das sich bekanntermaßen nicht mit Ruhm bekleckert hat. Der ehemalige General Manager von BioWare verließ am 3. Dezember 2020 ein zweites Mal das Entwicklerstudio. Nun geht er schließlich eigene Wege mit Humanoid Studios.