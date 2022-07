Mass Effect ist bei den Spieler*innen noch immer eine sehr beliebte SciFi-Reihe. Für einige Nutzer trübt alleine Mass Effect 3 das Gesamterlebnis. Dabei ist der Titel nicht einmal schlecht, das Ende lässt für so manchen jedoch zu wünschen übrig.

Bei Reddit verriet nun der Autor Drew Karpyshyn, dass für „Mass Effect 3“ ursprünglich ein anderes Ende vorgesehen war. Drew Karpyshyn hat bei seiner Zeit bei BioWare unter anderem bei den ersten beiden „Mass Effect“-Teilen mitgewirkt. Beim dritten Teil der Serie war er nicht mehr dabei.

Das Ende von „Mass Effect 3“ hatte im Jahr 2012 die Spieler gespalten. Während die einen zufrieden mit dem Ende waren, gab es Kritik von den anderen Nutzer*innen. Die Kontroverse war so groß, dass die Entwickler nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Spiels einen „Extended Cut“ veröffentlichten, der einige Teile des Endes abschwächte.

Bei einer Q&A-Runde auf Reddit wollte Drew Karpyshyn sein neues Buch promoten. Dabei antwortete er aber auch auf weitere Fragen aus seiner Karriere. Ein Nutzer fragte etwa, wie er das Ende der „Mass Effect“-Trilogie gelöst hätte.

„Was Mass Effect betrifft, hatten wir einige sehr grobe Ideen. Im Grunde ging es darum, die Reaper durch die Massenportale zu locken und dann das gesamte Netzwerk in die Luft zu jagen, um sie auszulöschen. Dadurch wären aber auch die Relais zerstört und jede galaktische Gemeinschaft von den anderen isoliert worden. Aber wir mussten noch viele Details ausarbeiten und es gab einige Probleme mit dieser Option… zum Beispiel, was wir in der folgenden Spielserie machen würden“, so Karpyshyn.