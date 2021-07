Mass Effect Legendary Edition: Mod lässt euch das Spiel viel näher erkunden

Für viele Spieler*innen gibt es seit jeher die Diskussion, ob die Third-Person- oder doch die First-Person-Perspektive für ein immersiveres Spielerlebnis sorgt. Im Falle des Sci-Fi-RPGs Mass Effect war es bisher nur möglich die detailreichen Orte aus der Verfolgerperspektive zu erleben. Eine Mod gibt zumindest PC-Spieler*innen jetzt die Freiheit.

Mass Effect Legendary Edition endlich aus der Ego-Perspektive erleben

Ihr habt bereits seit über hundert Stunden euer Raumschiff erkundet und kennt wirklich jeden Winkel auswendig, dann ist die neueste Mod für den PC genau das richtige. Modderin JadeBarker hat eine Kamera entwickelt, die euch das Spiel aus der Ego-Perspektive erkunden lässt.

Habt ihr die Mod installiert, dann könnt ihr jeden Bereich des Spiels aus der Ego-Perspektive erkunden. Egal ob die Normandy oder einen der zahlreichen Planeten. Alles, was ihr im Erkundungsmodus sonst aus der Verfolgerperspektive macht, findet dann aus der Ego-Ansicht statt.

Die Mod ist tatsächlich für die gesamte Collection gedacht und kann in jedem der drei Spiele verwendet werden. Ihr könnt also alle Orte der Trilogie aus der neuen Perspektive beobachten.

Erlebt per Mod die Erkundungen von Mass Effect aus einer neuen Perspektive. ©EA/BioWare/Jade Barker/NexusMods

Kleiner Wermutstropfen: Die Mod funktioniert nur im Erkundungsmodus. Geht ihr in die Kämpfe oder seid in Gesprächen, bleibt alles beim Alten. Aber gerade während der Erkundung ist eine Ego-Perspektive sehr willkommen.

Die Installationsdateien findet ihr auf Nexusmods mitsamt einer Installationsanleitung. Dort findet ihr auch noch weitere Mods von JadeBarker für alle Spiele der „Mass Effect Legendary Edition“. Besonders interessant für einige könnte die Mod sein, die das Sichtfeld verbessert.

Spieler*innen auf den Konsolen-Versionen schauen hier, wie immer, in die Röhre. Die Mods sind nur für alle auf dem PC verfügbar. Falls ihr euch fragt, was überhaupt die Remaster der „Mass Effect“-Trilogie taugen, dann schaut in unseren Test rein.