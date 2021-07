EA Play Live 2021: BioWare-Fans gehen leer aus

Obgleich bislang angenommen wurde, dass insbesondere BioWare-Fans im Rahmen der EA Play Live 2021 auf ihre Kosten kommen würden, ist das wohl ganz offensichtlich nicht der Fall.

Warum gehen BioWare-Fans leer aus? Die heißt erwarteten Spiele Mass Effect 5 und Dragon Age 4 werden kein Teil der Präsentation darstellen. Das hat BioWare in der Zwischenzeit offiziell bestätigt. Sie schreiben:

„Wir arbeiten wirklich hart an der Entwicklung der nächsten Dragon Age- und Mass Effect-Spiele und haben dieses Jahr aufregende Sachen für Star Wars: The Old Republic. Auch wenn wir bei der EA Play Live nichts zeigen, schaut euch heute um 12 Uhr PT unseren SWTOR-Livesteram an, um zu erfahren, was folgt.“

Im November letzten Jahres hieß es in noch in Sachen Mass Effect, dass sie sich in einem frühen Stadium der Entwicklung befinden, weshalb es hier wohl so oder so noch eine Weile dauern könnte, bis es ordentlich was zum Spiel zu sehen gibt.

Dragon Age 4 im PlayStation Store mit Alpha-Datei geleakt: Was bedeutet das?

Bei „Dragon Age 4“ verhält es sich ähnlich, wobei wir den genauen Entwicklungsstand nicht kennen. Wir wissen jedoch, dass der Titel nicht vor dem nächsten Geschäftsjahr veröffentlicht wird, also frühestens im 2. Quartal 2022. Es könnte sein, dass das Spiel schon weiter fortgeschritten ist als „Mass Effect 5“.

Was wird stattdessen gezeigt auf der EA Play Live 2021?

Alles konzentriert sich hier viel mehr auf Spiele, die bereits veröffentlicht wurden oder die in naher Zukunft erscheinen. Dazu zählen:

Fakt ist, dass neben den bekannten Games in jedem Fall noch Spiele gezeigt werden sollen, die nicht auf der Liste stehen. Das hat EA bereits angedeutet. Hierbei könnte es sich um ein Remake von „Dead Space“ handeln. Ebenfalls im Gespräch ist „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“, das bereits in der Vergangenheit vom EA-CEO angeteasert wurde.

