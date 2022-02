Nachdem die letzten Informationen zum Release des nächsten Teil der „Dragon Age“-Reihe eher inoffizieller Natur waren, kam nun am 23. Februar ein Blog-Eintrag von Gary McKay, General Manager bei BioWare. Es geht um den Stand der Entwicklung von Dragon Age 4 und weiterer Spiele.

Die Entwicklung läuft und das ist ein „großartiges Gefühl“

Erstmal erklärt McKay aber die verschiedenen Stadien der Spiele-Entwicklung – vermutlich, um den ungeduldigen Spielern einmal den Grund für die lange Entwicklungsdauer aufzuzeigen.

Dabei ist die Ungeduld der Spieler durchaus berechtigt, schließlich wurde das Spiel schon bei den Game Awards 2018 angeteast.

Dragon Age 4: Release nicht mehr in 2022?

Trotz des neueren Trailers, der zwei Jahre später veröffentlicht wurde, werden sich die Aussagen des Insiders zum Release vermutlich bestätigen.

Für das nächste Dragon Age befinden wir uns mitten in der Produktion, was ein großartiges Gefühl ist. Unser Plan wurde letztes Jahr fertiggestellt, also konzentrieren wir uns jetzt darauf, unsere Vision zu verwirklichen.

Das klingt zwar vielversprechend aber noch längst nicht nach einem baldigen Release. Im Laufe des Jahres sollen wir, laut McKay, mit mehr Infos zu Dragon Age 4 in Form von Blogs und anderen Arten von Social-Content versorgt werden.

In diesem Zusammenhang ruft er zu Feedback auf und verspricht regen Austausch und regelmäßige Kommunikation über den Stand der Entwicklung.

© EA/BioWare

Weitere Pläne und Veränderungen bei BioWare

BioWares General Manager bedauert den Wegfall eines Mitglieds des „Dragon Age“-Entwicklerteams, Christian Dailey, dem ehemaligen Executive Producer. Der Rest des Entwicklerteams bestehe allerdings aus erfahrenen Mitarbeitern, welche zuvor schon an Dragon Age oder anderen Spielen von BioWare gearbeitet haben und fokussiert den Plan für das Spiel umsetzen möchten.

Es gibt ein kleines Updates zu Star Wars: The Old Republic. So sollen nach dem Launch von „Legacy Of The Sith“ weitere Updates zur Feier des 10-jährigen Jubiläums kommen.

Mass Effect 5 und Dragon Age 4: BioWare betont Singleplayer

Zu Mass Effect 5 gibt es auch Neues: Das Entwicklerteam wurde zusammengestellt aus „Mass Effect“-Veteranen und neuen Mitgliedern, welche zur Zeit aktiv neue Ideen entwickeln. Auch hier gibt es aber noch keinen Kommentar zum Release, nur die Bitte um Geduld.

Bei der Entwicklung von AAA-Spielen für die nächste Generation werde vor allem anderen die Priorität auf Qualität gelegt, was seine Zeit brauche.