Mass Effect: Corsair – BioWare-Produzent erklärt, warum es eingestellt wurde

Der ehemalige BioWare-Mitarbeiter Mark Darrah hat sich nun zu einem eingestellten Mass Effect-Projekt geäußert, das von einer spannenden Prämisse handelt, am Ende jedoch eingestellt wurde.

Und zwar handelt es sich um das sogenannte „Mass Effect: Corsair“. Das hätte ein First-Person-Abenteuer werden sollen, in dem wir in weiter Ferne durch die Galaxie reisen. Aber warum hat BioWare diese Idee verworfen?

Produzent Mark Darrah erzählt ein paar Details in einem neuen Video des YouTube-Kanals MinnMax:

„Es hätte in einem Teil der Galaxie spielen sollen, in dem mehr Piraterie vorherrscht und der nicht völlig erkundet gewesen wäre. Es wäre eine Kombination aus Privateer und Star Control gewesen. Du wärst unabhängig und irgendwie wäre man mehr wie Han Solo und nicht wie ein Spectre. Man wäre herumgeflogen, hätte Frachten aufgenommen, erkundet. Du hättest auf Erkundung gehen und die Informationen dann an die menschliche Allianz verkaufen können.“