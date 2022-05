Mass Effect 5: Merch deutet auf Shepards Rückkehr, Entwickler schreiten ein

Ein YouTuber ist auf ein paar bemerkenswerte Neuerungen im BioWare-Shop gestoßen, der diese umgehend mit Mass Effect 5 in Verbindung bringt. Aber deutet das besagte Merchandise wirklich auf die Rückkehr von Commander Shepard? Die Story geht sogar so weit, dass sich die Entwickler zu den Gerüchten zu Wort melden.

Was ist passiert? Die Gerüchte stammen vom YouTuber MrHulthen, der ein paar Hinweise im BioWare Gear Store entdeckt hat. Das sogenannte „Mysteries of the Future“-Poster soll buchstäblich einige Mysterien der Zukunft verstecken – und zwar in der Beschreibung. Es soll enthüllen, dass Commander Shepard eine Rolle spielt im neuen Mass Effect.

Alter Text im Original: „While Shepard and the survivors are left to pick up the pieces, fans are left wondering what’s next.“

Neuer Text im Original: „While the survivors are left to pick up the pieces, fans are left wondering what’s next.“