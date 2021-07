Mass Effect: Körperkissen von Garrus und Tali sind teilweise schon ausverkauft

Mass Effect-Fans können mit ihren Lieblingen jetzt wortwörtlich ins Bett gehen. BioWare macht Träume wahr und bietet Hüllen für Kissen mit Tali oder Garrus an, die so groß wie eine echte Person sind. Das Ganze war ursprünglich nur als Aprilscherz gedacht, geht jetzt aber schon in die zweite Runde und die Body-Pillows mit Tali-Druck sind direkt ausverkauft.

Mass Effect: Body-Pillow-Hüllen mit Tali und Garrus sind voller Erfolg

Tali-Kissenbezug schon ausverkauft: Die schlechte Nachricht für alle Fans von Tali’Zorah vas Normandy kommt zuerst. Es gibt zwar einen Kissenbezug für die sogenannten Body-Pillows, die so groß wie ein echter Mensch sind. Aber die offizielle „Mass Effect“-Hülle für die Körperkissen war beinahe sofort ausverkauft, nachdem sie in den Handel gebracht wurde.

Es gibt aber auch Garrus: Die gute Nachricht folgt allerdings auf dem Fuße. Wer nicht unbedingt auf Tali festgelegt ist, kann auch Garrus Vakarian mit ins Bett nehmen. Das dürfte vor allem alle Spieler*innen freuen, die die „Mass Effect“-Trilogie als weibliche Commander Shepard gespielt haben und ein Faible für den Turianer mit seinen ewigen Kalibrierungen haben.

Der Kissenbezug für die riesigen Körperkissen mit Garrus-Aufdruck ist jedenfalls noch im Merchandise-Shop von Bioware erhältlich. Es gibt die Hülle nun bereits zum zweiten Mal und auf den beiden Seiten befindet sich jeweils ein unterschiedlicher Druck. Einmal liegt Garrus auf der Seite und ein anderes Mal auf dem Rücken. Der Spaß kostet 35 US-Dollar und sieht so aus:

©BioWare

Ursprünglich nur ein Scherz: Eigentlich wurde das Garrus-Body-Pillow beziehungsweise die Hülle für so ein Kissen nur als Aprilscherz angekündigt. BioWare hatte zunächst überhaupt nicht die Absicht, so etwas tatsächlich auf den Markt zu bringen. Aber die Nachfrage war wohl so hoch und die Resonanz so positiv, dass BioWare das Produkt tatsächlich angeboten hat. Mittlerweile schon zum zweiten Mal und jetzt endlich auch mit anderen Charakteren als nur mit Garrus.

Wie findet ihr die Kissenbezüge, welchen mögt ihr lieber? Welche „Mass Effect“-Figur würdet ihr am liebsten als Körper-Kissen haben? Schreibt es uns in die Kommentare.