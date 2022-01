Mass Effect 5 und Dragon Age 4: BioWare betont Singleplayer

BioWare hat mit Mass Effect und Dragon Age zwei starke Marken geschaffen, die uns inhaltlich nicht stärker in ihren Bann ziehen könnten. Deshalb wartet die halbe Gaming-Community gefühlt seit einer Ewigkeit auf Nachschub.

Doch wie steht es um Mass Effect 5 und Dragon Age 4? BioWare teilte jüngst ein kleines Update diesbezüglich mit. Aber erwartet nicht allzu viel.

Beide Spiele befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt in der Entwicklung und beide Spiele werden aktuell noch recht stiefmütterlich behandelt, was das Marketing betrifft. Viele Bilder und Teaser-Material gibt es deshalb noch nicht. Aber wird sich das jetzt ändern?

Kurz gesagt, wahrscheinlich nicht. Denn das neuste Update von BioWare ist genauso mager wie bisherige Äußerungen des Entwicklerstudios. Im Kern handelt die Mitteilung davon, dass sich „beide Spiele noch immer in Entwicklung“ befinden. Aber was genau möchte uns BioWare dann sagen? Hier lest ihr die Übersetzung:

„Wir arbeiten hart an den nächsten Einträgen von Dragon Age und Mass Effect. Ich sehe unglaubliche Arbeit von beiden Teams. Wenn ihr neugierig auf Mass Effect seid, empfehle ich einen Blick auf das Poster zu werfen, das wir am N7 Day veröffentlicht haben. Wenn ihr ganz genau hinseht, gibt es eine Handvoll versteckter Hinweise. Meiner Zählung nach gibt es mindestens fünf Überraschungen.“

Damit ist das Poster gemeint, das am N7 Day für ordentlich Furore sorgte in der Gaming-Community. Wir haben alle versteckten Hinweise hier für euch zusammengefasst.

Das kommunizierte nun Studio-Manager Gary McKay. Falls ihr das also noch nicht getan habt, schaut euch unbedingt das Poster noch einmal an. Weiter heißt es in dem Statement:

„Wegen Dragon Age, da haben wir eine Gruppe aus Veteranen, sehr talentierte Entwickler, die am nächsten Eintrag im Franchise arbeiten. Wir fokussieren uns auf eine Singleplayer-Erfahrung, die auf Entscheidungen basiert, die wirklich zählen.“

Hier bekommen wir also noch einmal die Bestätigung, dass Dragon Age: Rise of the Dread Wolf ein reines Singleplayer-Spiel wird. Wie das wohl beim neuen Mass Effect sein wird? Diesbezüglich ist in dem Kommentar nämlich keine Rede von einem Multi- oder Singleplayer.

Zu Dragon Age sickern allerdings nach und nach einige Infos durch. So wissen wir bereits, dass das Spiel wohl mitunter in der Hauptstadt Tevinter spielt, das innerhalb eines Konzeptbilds gezeigt wurde. Außerdem scheint es so gut wie bestätigt, dass die Grauen Wächter zurückkehren werden.

Mehr Infos bietet das Statement nicht. Wann es mehr von den beiden Titeln zu sehen geben wird, ist unbekannt und wurde auch nicht näher eingegrenzt. Ein Release der Spiele wird wohl frühestens ab 2023 stattfinden. Schaut regelmäßig auf PlayCentral.de vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben.