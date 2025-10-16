Marvel’s Wolverine auf PS5-Wunschliste – Was das für Fans bedeutet

Marvel’s Wolverine, das kommende Action-Adventure-Spiel von Insomniac Games, hat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu seiner Veröffentlichung erreicht: Du kannst es jetzt offiziell im PlayStation Store auf deine Wunschliste setzen. Diese Nachricht bringt das Spiel für viele Fans, die es kaum erwarten können, einen Schritt näher. Ursprünglich im Jahr 2021 angekündigt, hat das Spiel bereits viel Interesse geweckt, vor allem nach dem Erfolg von Insomniacs vorherigem Superhelden-Spiel, Marvel’s Spider-Man.

Was macht Marvel’s Wolverine so besonders? Im Gegensatz zu den Abenteuern von Peter Parker und Miles Morales wird Marvel’s Wolverine ein frisches Gameplay bieten, das sich stark von den Spider-Man-Spielen unterscheidet. Der Charakter Logan, besser bekannt als Wolverine, bringt eine ganz eigene Dynamik mit sich, die Insomniac Games in der letzten State of Play-Präsentation im September 2025 eindrucksvoll unter Beweis stellte. Der Trailer bot den bisher umfassendsten Einblick in das Spiel.

Die Entwicklung von Marvel’s Wolverine

Wie verlief die Entwicklung des Spiels? Die Idee, ein Spiel rund um Wolverine zu entwickeln, entstand bereits während der Arbeiten an Marvel’s Spider-Man im Jahr 2018. Insomniac Games, Marvel Games und Sony Interactive Entertainment diskutierten über zukünftige Projekte, und das Team von Insomniac äußerte den Wunsch, Wolverine zu adaptieren. Das Spiel wurde schließlich offiziell im September 2021 angekündigt, und es wurde bestätigt, dass es im selben Universum wie die Marvel’s Spider-Man-Spiele spielt.

Die Entwicklung war jedoch nicht ohne Herausforderungen. So wurde Insomniac Games im Dezember 2023 Ziel eines Ransomware-Angriffs, bei dem verschiedene Entwicklungsassets des Spiels kurzzeitig öffentlich zugänglich wurden. Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt das Team bestrebt, ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis zu bieten. Die Veröffentlichung von Marvel’s Wolverine ist für den Herbst 2026 auf der PlayStation 5 geplant.

Charaktere und Setting

Wer sind die Hauptfiguren in Marvel’s Wolverine? Die Handlung des Spiels dreht sich um James „Logan“ Howlett, alias Wolverine, der von Liam McIntyre verkörpert wird. Logan ist ein jahrhundertealter Mutant mit ausfahrbaren Klauen, gesteigerten tierischen Instinkten und einem ausgeprägten Heilungsfaktor. Weitere Charaktere aus dem X-Men-Universum, wie Mystique und Omega Red, werden ebenfalls im Spiel auftauchen und die Erzählung bereichern.

Wie wird Wolverines Geschichte erzählt? Die Geschichte ist inspiriert von der langjährigen Comic-Mythologie und verschiedenen Adaptionen in anderen Medien. Sie bietet eine eigenständige, in sich geschlossene Erzählung, die dennoch im Einklang mit Insomniacs anderen Marvel-Spielen steht. Die Autoren Mary Kenney, Walt Williams, Nick Folkman und Joe Halstead haben an der Entwicklung der Story mitgewirkt, um ein packendes und reifes Spielerlebnis zu schaffen.

Die Bedeutung der Wunschliste

Warum ist die Wunschlisten-Funktion wichtig? Auch wenn es auf den ersten Blick wie ein kleiner Schritt erscheint, ist die Möglichkeit, Marvel’s Wolverine auf die Wunschliste zu setzen, ein bedeutender Fortschritt in der Vermarktung des Spiels. Es zeigt, dass die jahrelange Arbeit und das Warten für viele Fans langsam ein Ende finden. Das Spiel verspricht, ein gewalttätigeres und intensiveres Erlebnis zu bieten als die Spider-Man-Spiele, was eine spannende Abwechslung für die Fans von Superhelden-Spielen darstellt.

Was denkst du über die Entwicklungen rund um Marvel’s Wolverine? Teile deine Meinung in den Kommentaren!