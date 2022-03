Die neue Marvel-Serie Moon Knight geht am 30. März 2022 bei Disney+ an den Start. Noch vor der baldigen Premiere stellt die mit Spannung erwartete Produktion mit Oscar Isaac („Star Wars“, „Dune“) als Titelheld einen neuen Rekord auf, bestätigt Regisseur Mohamed Diab.

Während zahlreiche Produktionen mit einem großen Budget, ob Film oder Serie, in der Regel nach den Dreharbeiten und während der Postproduktion Nachdrehs veranschlagen, sieht es bei „Moon Knight“ anders aus. Laut dem Serienmacher wurde in diesem Fall kaum Material gebraucht, das nachgedreht werden musste, was der Regisseur mit einem gewissen Stolz verkündet.

Erste Story-Details: Wer ist Moon Knight?

„Moon Knight“ erzählt die Geschichte von Steven Grant, einem freundlichen Souvenirverkäufer, der von Blackouts und Erinnerungen an ein anderes Leben geplagt wird. Steven entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector teilt. Als Stevens/Marcs Feinde sich ihnen nähern, müssen sie sich mit ihren komplexen Identitäten auseinandersetzen, während sie in ein tödliches Geheimnis unter den mächtigen Göttern Ägyptens hineingeraten.

Moon Knight: Wer ist der düstere neue MCU-Antiheld?

Neben Oscar Isaac als Moon Knight kann sich auch die bisher enthüllte Besetzung der neuen Marvel-Serie sehen lassen:

Oscar Isaac als Marc Spector / Moon Knight

Ethan Hawke als Kultführer Arthur Harrow

Gaspard Ulliel als Anton Mogart / Midnight Man

May Calamawy als Layla El-Faouly

Lucy Thackeray als Donna

F. Murray Abraham als Mondgott Khonshu

„Moon Knight“ wird von Showrunner Jeremy Slater („The Umbrella Academy“) gemeinsam mit „Witcher“-Mitautor Beau DeMayo („Nightmare of the Wolf“) entwickelt. Die Serie ist zunächst auf 6 Episoden ausgelegt. Ob die vielen Vorschusslorbeeren zur neuen Serie gerecht sind, wird sich zum Start am 30. März zeigen.

Marvels Moon Knight: Details zu Oscar Isaacs Superkräfte als neuer brutaler Antiheld auf Disney Plus

Wird es eine 2. Staffel geben?

Derweil überschlagen sich die Gerüchte darüber, ob es eine zweite Staffel geben wird und wie die Zukunft des unkonventionellen MCU-Helden Moon Knight aussieht. So meint etwa Hollywood-Star Ethan Hawke, der die Rolle des Oberschurken Arthur Harrow in der Serie übernimmt, dass es gute Chancen auf eine 2. Staffel gibt:

„Die gute Nachricht ist, dass es beides ist. Es lebt und atmet eigenständig, es funktioniert als abgeschlossene Serie – und wenn die Leute angetan und begeistert davon sind, dann könnte es die Ursprungsgeschichte einer größeren Sache sein.“

