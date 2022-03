Marvel stellt einen neuen Helden im Marvel Cinematic Universe vor: Moon Knight feiert mit einer eigenen Serie sein Debüt im MCU beim Streamingdienst Disney+. Im Zentrum steht der von Oscar Isaac dargestellte, recht brutale Antiheld, der als Steven Gran aka Marc Spector gleich mehrere Persönlichkeiten in sich vereint und über einige Superkräfte verfügt.

In diesem Artikel haben wir euch die wichtigsten Informationen zur Serie, der Besetzung, Story-Details, erste Trailer und vieles mehr zusammengestellt.

Wann kommt Moon Knight auf Disney Plus?

Die neue Marvel-Serie „Moon Knight“ geht am 30. März auf dem Streamingdienst Disney+ an den Start und umfasst zunächst 6 Episoden. Die Produktion ist Teil von Phase 4 des MCU und erweitert die Riege an Superhelden in Filmen und Serien.

Erste Story-Details: Wer ist Moon Knight?

Worum geht es in der neuen Marvel-Serie? „Moon Knight“ erzählt die Geschichte von Steven Grant, einem freundlichen Souvenirverkäufer, der von Blackouts und Erinnerungen an ein anderes Leben geplagt wird. Steven entdeckt, dass er an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet und sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector teilt. Als Stevens/Marcs Feinde sich ihnen nähern, müssen sie sich mit ihren komplexen Identitäten auseinandersetzen, während sie in ein tödliches Geheimnis unter den mächtigen Göttern Ägyptens hineingeraten.

In den Comics ist der außergewöhnliche Held ein ausgewiesener Experte für mehrere Kampfsportarten und setzt sich für die Schwachen ein. Eine direkte Verbindung zu den Avengers oder anderen bekannten Superhelden hat Moon Knight eher nicht. Dafür schließt er sich der Organisation Secret Avengers an.

Den Fans dürfte der neue Antiheld Moon Knight mit seiner eher mysteriösen und brutalen Art gefallen, ähnlich wie zuvor schon die Serien „The Punisher“, „Luke Cage“, „Jessica Jones“ und „Daredevil“. Einen Vergleich zwischen Comics und Serie haben wir hier für euch erläutert:

Moon Knight: Wer ist der düstere neue MCU-Antiheld?

Trailer zu Marvels Moon Knight bei Disney+

Marvel hat inzwischen einen ersten düsteren Trailer zur Serie veröffentlicht, der Marc Spector und seine innerliche Zerrissenheit mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten zeigt. Die ersten Szenen machen aber auch deutlich, dass hier ein neuer Action-Held die Bühne betritt:

Erste Trailer-Reaktionen von Hauptdarsteller Oscar Isaac und Schauspielkollege Ethan Hawke könnt ihr hier sehen:

Der Teaser-Trailer stellt den neuen Anti-Helden vor:

Besetzung zu Marvels Moon Knight

Neben Oscar Isaac als Moon Knight kann sich auch die bisher enthüllte Besetzung der neuen Marvel-Serie sehen lassen:

Oscar Isaac als Marc Spector / Moon Knight

Ethan Hawke als Kultführer Arthur Harrow

Gaspard Ulliel als Anton Mogart / Midnight Man

May Calamawy als Layla El-Faouly

Lucy Thackeray als Donna

F. Murray Abraham als Mondgott Khonshu

„Moon Knight“ wird von Showrunner Jeremy Slater („The Umbrella Academy“) gemeinsam mit „Witcher“-Mitautor Beau DeMayo („Nightmare of the Wolf“) entwickelt. Die Serie ist zunächst auf 6 Episoden ausgelegt. Ob es eine weitere Staffel geben wird, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre auch, dass der neue Held im MCU weitere Auftritte erhält, etwa in den Marvel-Filmen in Kinos.

Übrigens: „Moon Knight“ fand bereits vor gut einem Jahr einen ersten Weg aus den Comics heraus in die Welt der Games: In Marvel Pinball: Vengeance and Virtue etwa ist er als spielbarer Charakter enthalten.