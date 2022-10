Luke Skywalker erhält ein neues Lichtschwert

Disney und Hasbro veröffentlichen ein neues Star Wars-Lichtschwert in der lebensechten Spielreihe The Black Series.

Dieses Mal geht es um das Lichtschwert von Luke Skywalker, das jetzt nach der überarbeiteten Ausführung von Obi-Wan Kenobi und Darth Vader eine eigene Neuinterpretation als Force FX Lightsaber erhält. Es kommt in einem 1-zu-1-Maßstab zu euch nach Hause.

Was kann das neue Lichtschwert von Luke Skywalker?

Abgesehen von der Tatsache, dass er als vollwertige Replika für ein Cosplay durchgeht, ist das nette Merchandise in der Premiumausführung mit mehreren besonderen Merkmalen ausgestattet. Es lehnt sich an das Lichtschwert von Luke Skywalker an, wie wir es in The Mandalorian sehen.

Welche Features hat das Lichtschwert? Das Schwert an sich ist elektronisch. Heißt, es beinhaltet Licht- und Soundeffekte, damit es so aussieht und klingt wie in den Filmen. So wird dank einer fortgeschrittenen LED-Tech zum Beispiel das Zünden der Klinge simuliert, was im Dunkeln recht beeindruckend aussieht. Außerdem gibt es einen „Battle-Modus“ und mehr!

© Hasbro/Disney/Lucasfilm © Hasbro/Disney/Lucasfilm

Natürlich gibt es auch die bekannten Sounds wie das Summen und das unverkennbare Klatschen, wenn zwei Lichtschwerter aufeinandertreffen. Sogar das Abwehren von Blasterschüssen wurde integriert.

Sehr cool: Ihr könnt die Lichtklinge übrigens auch abnehmen und das Schwert dank des mitgelieferten Ständers in eurem Zuhause drapieren.

Preis und Veröffentlichung

Wie viel kostet das neue Lichtschwert von Luke Skywalker? Das Schwert kostet in Deutschland ungefähr 300 Euro, was einen gängigen Preis für ein Force FX Lightsaber darstellt.

Wo kann ich das Lichtschwert kaufen? Das Lichtschwert wird ab Frühjahr 2023 ausgeliefert. Ihr könnt es bei folgenden Shops vorbestellen, damit es rechtzeitig zum Launch bei euch zu Hause ankommt.

Für wen ist das Lichtschwert geeignet? Ein Blick auf den Preis verrät, dass es sich um ein recht ambitioniertes Spielzeug handelt. Und das ist es auch.

Die Lichtschwerter der TBS-Reihe (Force FX Lightsaber) sind allesamt sehr hochwertig verarbeitet – sei es die Optik oder die verbaute Technologie.

© Hasbro/Disney/Lucasfilm © Hasbro/Disney/Lucasfilm

Von daher tut sich das Lichtschwert sicher ganz gut an eurer Jedi-Robe, falls ihr plant, eine Convention zu besuchen oder anderes in dieser Richtung vorhabt.

Aber auch fürs Wohnzimmer ist es dank des Ständers ein echter Hingucker. Im Grunde ist es also ein Produkt, dass voll und ganz auf die Fans zugeschnitten ist.

Würdet ihr es euch kaufen oder ist das nichts für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns.