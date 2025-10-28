Loulan – The Cursed Sand: Neues Action-RPG mit Diablo-Feeling angekündigt

Entwickler ChillyRoom hat kürzlich Loulan: The Cursed Sand angekündigt, ein Action-RPG, das starke Diablo-Vibes versprüht und für die Veröffentlichung auf dem PC und der PlayStation 5 vorgesehen ist. In Loulan: The Cursed Sand spielst du als skelettierter Krieger, der entlang der Seidenstraße in Westchina auf der Suche nach dem verlorenen Königreich Loulan reist. Diese Reise ist eingebettet in eine tragische Liebesgeschichte eines verbannten königlichen Wächters, der in den Krieg zieht, um die Prinzessin zu finden, die er liebt.

Die Inspiration und das Setting

Warum ist das Setting von Loulan: The Cursed Sand so faszinierend? Seit dem Erfolg von Black Myth: Wukong haben chinesische Spiele im Westen an Popularität gewonnen. Loulan: The Cursed Sand ist eines dieser Spiele, das lokale Mythologien erforscht und von den echten Loulan-Mumien inspiriert ist. Der Trailer zeigt beeindruckende Landschaften, darunter weite Wüsten, felsige Regionen und ausgedehnte Ruinen. Laut den Entwicklern werden alle Levels handgefertigt und bieten eine „atmosphärische“ Vielfalt an Umgebungen.

Spieler erwarten ein einzigartiges Gameplay, bei dem du einen Protagonisten mit zwei Formen steuerst und zwischen skelett- und sandbasierten Kampfstilen wechseln kannst. Jede Form bietet unterschiedliche Kampffähigkeiten. Zudem wirst du verschiedene Sandfähigkeiten erlernen, die sowohl im Kampf als auch beim Lösen von Rätseln und Erkunden der Levels eingesetzt werden können.

Gameplay und Herausforderungen

Was erwartet dich im Gameplay von Loulan: The Cursed Sand? Wie bei einem Action-RPG mit starken Diablo-Vibes zu erwarten, wird das Spiel mit verschiedenen Gegnern gefüllt sein, darunter Elitegegner und kolossale Bosse mit einzigartigen Kräften. Dieses reichhaltige Gameplay verspricht spannende Herausforderungen und intensive Kämpfe, die dich in ihren Bann ziehen werden.

Ein weiteres interessantes Element ist die Freiheit in der Wahl deines Kampfstils. Du kannst jederzeit zwischen den beiden Formen wechseln, was dir die Möglichkeit gibt, deine Strategie im laufenden Spiel anzupassen und verschiedene Taktiken auszuprobieren.

Zukünftige Erwartungen und Veröffentlichungsdatum

Wann wird Loulan: The Cursed Sand veröffentlicht? Obwohl noch viele Details über Loulan: The Cursed Sand enthüllt werden müssen, einschließlich des genauen Veröffentlichungsdatums, wird spekuliert, dass das Spiel möglicherweise erst 2026 oder 2027 erscheinen könnte. Für diejenigen, die auf der Suche nach einem neuen Rollenspiel für die PlayStation 5 sind, könnte dies bedeuten, dass du dich noch eine Weile gedulden musst.

Interessant ist auch, dass in letzter Zeit eine zunehmende Anzahl von Spielen angekündigt wurde, die entlang der Seidenstraße angesiedelt sind. Ein Beispiel dafür ist Blood Message von NetEase, ein Einzelspielertitel, der im Jahr 848 n. Chr. während der späten Tang-Dynastie spielt. In diesem Spiel übernimmst du die Rolle eines namenlosen Boten und seines Sohnes, während sie die Seidenstraße erkunden, um eine Botschaft zu überbringen, die die Zukunft ihrer Heimat beeinflussen könnte.

Wie immer bleibt abzuwarten, wie sich Loulan: The Cursed Sand entwickeln wird. Doch die Mischung aus chinesischer Mythologie, handgefertigten Levels und einem vielversprechenden Gameplay macht es zu einem spannenden Kandidaten für die Zukunft. Was denkst du über dieses neue Action-RPG? Teile deine Gedanken in den Kommentaren.