Live-Stream von Cyberpunk 2077 – Sieh dir die Überraschungen von Patch 2.3 an

Cyberpunk 2077 hat sich in den letzten fünf Jahren trotz eines holprigen Starts zu einem beliebten Spiel entwickelt. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 hat das Spiel viele Fans gefunden und zieht auch heute noch neue Spieler an. Vor kurzem wurde das Spiel Teil des PS Plus-Abonnements, was PlayStation-Fans die Möglichkeit gibt, das actiongeladene Rollenspiel auszuprobieren.

Obwohl die Updates für das Spiel in letzter Zeit seltener geworden sind, arbeitet CD Projekt Red an einem großen neuen Update. Die letzte größere Aktualisierung fand im Dezember 2024 statt, gefolgt von einem kleineren Patch im Januar 2025. Doch jetzt steht das nächste große Update in den Startlöchern, und die Fans sind gespannt, was es bringen wird.

Live-Event zur Vorschau auf Patch 2.3

Was erwartet dich im neuen Update? CD Projekt Red hat angekündigt, dass sie am kommenden Mittwoch, den 16. Juli 2025, um 17:00 Uhr MESZ, einen Livestream abhalten werden, um die Details von Patch 2.3 zu enthüllen. Der Stream wird über die offiziellen Kanäle von CD Projekt Red auf Twitch und YouTube übertragen.

Die Veranstaltung wird von Paweł Sasko, dem Associate Game Director von Cyberpunk 2, und Adrien Jouannet, dem Lead Designer bei Virtuos, geleitet. Die beiden werden darüber sprechen, was im nächsten Update für Cyberpunk 2077 enthalten sein wird, und den Fans Einblicke in die neuen Inhalte geben.

Erwartungen und Spekulationen der Fans

Welche neuen Inhalte wünschst du dir? Die Ankündigung des Livestreams hat viele Fans überrascht, da einige dachten, dass es keine weiteren großen Updates mehr geben würde. Doch nun sind die Erwartungen hoch. Viele Spieler spekulieren, dass das Update fahrzeugbezogene Inhalte bringen könnte, insbesondere da die Entwickler den Ausdruck „unter der Haube“ verwendet haben.

Zusätzlich hoffen einige Fans auf neue Frisuren, Romanzen und mehr. Andere wünschen sich Verbesserungen für die Konsolen wie die Switch 2 und die PS5 Pro. Es bleibt abzuwarten, welche dieser Wünsche erfüllt werden, aber die Spannung ist groß.

Veröffentlichungsdatum und weitere Details

Wann wird das Update veröffentlicht? Es wird erwartet, dass das Veröffentlichungsdatum für das Update während des Livestreams bekannt gegeben wird. Viele Fans hoffen, dass es entweder am Tag des Streams, dem 16. Juli 2025, oder am darauffolgenden Tag veröffentlicht wird.

Was erhoffst du dir von dem Cyberpunk 2077 2.3 Update? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen!