Limitierter PS1-DualSense-Controller ab Juli 2025 vorbestellbar

PlayStation-Fans in Deutschland können sich auf eine aufregende Neuauflage freuen: Der 30th Anniversary DualSense Controller, inspiriert vom ikonischen Design des Original-PS1-Controllers, wird am 9. September 2025 in den Handel kommen. Diese limitierte Auflage wird nach der ersten Veröffentlichung am 21. November 2024 zum ersten Mal wieder verfügbar sein. Der Controller zeichnet sich durch ein elegantes, hellgraues Design aus, das die nostalgischen Farben der ursprünglichen PlayStation-Tasten aufgreift, und ist ein Muss für Sammler und Retro-Enthusiasten.

Details zur Vorbestellung des DualSense Controllers

Wann kann der Controller vorbestellt werden? Die Vorbestellungen beginnen bereits am 21. Juli 2025 um 16:00 Uhr deutscher Zeit für PlayStation Plus-Mitglieder. Alle anderen haben ab dem 23. Juli 2025 um 16:00 Uhr die Möglichkeit, ihre Bestellung aufzugeben. Diese exklusiven Vorbestellungen sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar und können über die offizielle PlayStation-Website getätigt werden.

Der Preis für den 30th Anniversary DualSense Controller liegt bei 79,99 Euro, was ihn nur geringfügig teurer macht als die Standardversion. Angesichts der limitierten Verfügbarkeit und des besonderen Designs ist dieser Preis für viele ein fairer Deal.

Weitere limitierte PlayStation-Angebote

Welche weiteren Produkte sind im Angebot? Neben dem DualSense Controller wird es auch das PS5 Digital-Bundle in der limitierten Edition geben, das ebenfalls am 21. November 2025 erscheint. Diese Bundles werden in denselben Zeitfenstern wie der Controller restockt und bieten eine perfekte Gelegenheit, das gesamte Set in Retro-Optik zu erhalten.

Zusätzlich wird das PlayStation Portal in der 30th Anniversary Edition verfügbar sein. Diese limitierte Edition ermöglicht es dir, das nostalgische Design der PS1 mit modernster PlayStation-Technologie zu kombinieren.

Warum das Retro-Design begeistert

Was macht das Design so besonders? Für langjährige Fans der PlayStation-Serie bietet dieses Design eine Reise in die Vergangenheit. Der schlichte graue Farbton mag nicht so farbenfroh sein wie andere Sondereditionen, er verspricht jedoch eine authentische Wiedergabe der ursprünglichen PlayStation-Ästhetik. Für viele ist dies nicht nur ein Controller, sondern ein Stück Videospielgeschichte in moderner Form.

Während Sony noch keine genauen Zahlen zur Verfügbarkeit bekannt gegeben hat, spekulieren viele, dass die PlayStation Plus-Mitgliedschaft der sicherste Weg ist, um eine Vorbestellung zu sichern, da diese Mitglieder einen frühen Zugang erhalten. Wenn du jedoch nicht auf das Retro-Design stehst, gibt es auf der PlayStation-Website zahlreiche andere Sondereditionen, darunter schwarze, violette, blaue, silberne und rote Versionen, die deiner PS5 einen persönlichen Touch verleihen können.

Fazit: Ein Muss für Sammler und Nostalgiker

Mit der Wiederauflage des 30th Anniversary DualSense Controllers bietet Sony eine perfekte Mischung aus Nostalgie und moderner Technologie. Der Controller ist nicht nur ein Sammlerstück, sondern auch ein Symbol für die lange und einflussreiche Geschichte der PlayStation-Konsolen. Wenn du einen dieser limitierten Controller ergattern möchtest, solltest du die Vorbestelltermine im Auge behalten und dir möglicherweise eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft sichern, um deine Chancen zu erhöhen.

Was hältst du von der neuen Limited Edition? Planst du, einen der neuen Controller oder Bundles zu ergattern? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!