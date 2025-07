LEGO Mario Kart: Neue Sets mit Piranha Pflanze und Schalen-Abschussfunktionen

LEGO hat kürzlich aufregende neue Sets vorgestellt, die ab dem 1. August 2025 erhältlich sein werden. Diese neuen Sets erweitern die beliebte LEGO Super Mario Serie, die sich bereits seit ihrer Einführung großer Beliebtheit erfreut. Besonders spannend sind die beiden neuen Mario Kart Sets, die Fans der Serie begeistern werden.

Mario Kart – Piranha Plant Power-Up Pursuit

Was erwartet dich im Piranha Plant Power-Up Pursuit Set? Dieses Set besteht aus 588 Teilen und enthält zwei baubare LEGO-Figuren: Toadette und Koopa. Beide Figuren kommen mit ihren eigenen Karts, dem Cat Cruiser und dem Tanooki Kart. Ein besonderes Highlight dieses Sets ist die Piranha Pflanze Power-Up Funktion, die an beiden Karts angebracht werden kann und sich zu bewegen scheint, wenn das Kart in Bewegung ist.

Der Preis für dieses Set beträgt 49,99 Euro und es kann bereits vorbestellt werden. Es ist ideal für alle, die die interaktive Welt von LEGO Mario Kart in ihr Zuhause bringen möchten.

Mario Kart – Shy Guy & P-Wing

Welche Funktionen bietet das Shy Guy & P-Wing Set? Das zweite neue Set besteht aus 249 Teilen und enthält eine Shy Guy Figur sowie einen P-Wing. Der P-Wing ist mit einer Schalen-Abschussfunktion ausgestattet und verfügt über Standardreifen und einen abnehmbaren Flugzeuggleiter. Zudem gibt es ein Bananenelement, das auf gegnerische Karts geworfen werden kann.

Mit einem Preis von 19,99 Euro ist dieses Set eine günstigere Option für LEGO Fans, die das Mario Kart Erlebnis erweitern möchten. Auch dieses Set kann vorbestellt werden und bietet spannende Spielmöglichkeiten.

Arcade Machine Set

Was macht das Arcade Machine Set für Gamer interessant? Neben den Mario Kart Sets hat LEGO auch ein Arcade Machine Set vorgestellt, das aus 468 Teilen besteht. Dieses Set ist eine Hommage an klassische Arcade-Spiele und enthält eine fiktive Spielkonsole namens SPACE. Das Set lässt sich öffnen und enthüllt ein komplettes Gaming-Zimmer mit einem Computer, Sofa und einem Mini-Arcade-Spielsystem.

Mit einem Preis von 39,99 Euro ist dieses Set ein tolles Geschenk für Retro-Gaming-Fans und bietet nostalgische Dekorationsmöglichkeiten für das Spielzimmer.

Diese neuen LEGO Sets bieten eine spannende Erweiterung für alle Fans der Super Mario und Mario Kart Serien. Was hältst du von diesen neuen Sets? Lass es uns in den Kommentaren wissen!