LEGO Mario Kart 2025 – Neues Set für erwachsene Sammler im Detailtest

Das Jahr 2025 scheint ein aufregendes Jahr für Fans der Mario Kart-Reihe zu werden. LEGO hat in den letzten Monaten mehrere Mario Kart-Sets veröffentlicht, die Teil der Super Mario-Linie sind und sich an Baumeister aller Altersgruppen richten. Im Gegensatz dazu richtet sich das LEGO Mario Kart – Mario & Standard Kart-Set speziell an erwachsene Sammler.

Mit 1.972 Teilen ist das Mario & Standard Kart-Set eines der größten Sets, das LEGO auf Basis eines Nintendo-Franchise produziert hat. Die Designer haben das Modell des Standard-Karts aus Mario Kart 8 übernommen, was den ikonischen Look des Fahrzeugs bestens zur Geltung bringt. Trotz der imposanten Größe und Detailtreue gibt es jedoch einige Kritikpunkte, die das Set nicht an die Spitze der LEGO-Nintendo-Kooperationen katapultieren.

Der Aufbau des Sets

Was macht den Bau des LEGO Mario Kart-Sets aus? Das Set bietet eine gute Herausforderung für erfahrene LEGO-Baumeister. Die Qualität der Bauanleitung ist, wie bei LEGO üblich, sehr hoch, aber dennoch kann es leicht passieren, dass man Fehler beim Platzieren der Teile macht. Dies liegt oft an den vielen farblich ähnlichen Teilen und einigen einzigartigen Designentscheidungen. Der Aufbau des Karts selbst dauert etwa fünf Stunden, während der restliche Bau die Mario-Figur und den Ständer umfasst.

Während der Bau des Karts Spaß macht und das fertige Modell stabil ist, gibt es dennoch andere Sets, die mehr Freude bereiten. So war das Super Mario World – Mario & Yoshi-Set aus dem letzten Jahr mit seinen kreativen Elementen erheblich spannender aufzubauen. Ein interaktives Element, das mit der Standard LEGO Mario-Figur funktioniert, wäre eine nette Ergänzung gewesen, fehlt aber leider.

Einschränkungen der Mario-Figur

Warum ist die Mario-Figur enttäuschend? Die Mario-Figur im Set kann zwar leicht aus dem Kart entfernt werden, doch leider ist sie nicht in der Lage, selbstständig zu stehen. Die Beine der Figur sind nicht vollständig fixiert, aber das Design mit flachem Boden verhindert, dass die Beine weiter bewegt werden können. Dies ist besonders ärgerlich, da die Figur zu den größten Schwachpunkten des Sets gehört.

Angesichts des Preises von 169,99 Euro könnte man erwarten, dass die Figur mehr Spielwert und Beweglichkeit bietet. Es ist zu vermuten, dass kreative LEGO-Baumeister eine eigene Lösung finden werden, aber es ist bedauerlich, dass LEGO diese Option nicht bereits in das Design integriert hat. Dies trübt die Attraktivität des Sets, insbesondere im Vergleich zu anderen Optionen, die für die 18+ Zielgruppe gedacht sind.

Fazit zum LEGO Mario Kart-Set

Ist das Set dennoch eine Empfehlung wert? Trotz seiner Schwächen ist das LEGO Mario Kart – Mario & Standard Kart-Set eine interessante Option für erwachsene Sammler. Nintendo hat es immer verstanden, eine breite Palette von Spielern anzusprechen, und LEGO versucht, beide Lager der Nintendo-Fans zu begeistern. Für diejenigen, die bereit sind, in ein Sammlerstück zu investieren, bietet das Set eine beeindruckende Nachbildung des ikonischen Karts.

Wie stehst du zu den verschiedenen Nintendo-Sets von LEGO? Gibt es ein Design, das du dir als nächstes von der Firma wünschen würdest? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!