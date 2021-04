Layers of Fear von Bloober Team erscheint Ende April 2021 für PlayStation VR

Layers of Fear von Bloober Team gehört mit Sicherheit zu den bekanntesten Horrorspielen der letzten Jahre. Dies liegt nicht zuletzt an der sehr guten Kombination aus einer starken Handlung samt einiger Wendungen und Überraschungen sowie den sich ständig verändernden Schauplätzen.

Inspiriert von P.T., dem Hideo Kojima-Teaser für „Silent Hills“, erschien der Titel 2016 für PS4, Xbox One und PC. Im Jahr 2018 wurde das Spiel schließlich für die Nintendo Switch portiert. Ein Jahr später wurde eine Virtual Reality-Version von „Layers of Fear“ für den PC veröffentlicht, wodurch Spieler*innen den Horrortitel in einer völlig neuen Dimension erleben konnten.

Layers of Fear erscheint für PlayStation VR

Nun können sich PlayStation 4-Besitzer auf eine entsprechende Portierung für Sonys PlayStation VR freuen, um in die Geschichte des Künstlers einzutauchen. Dabei wurde „Layers of Fear“ von Incuvo, einem auf die Portierung und Entwicklung von Virtual-Reality-Spielen spezialisiertes Unternehmen für VR, angepasst und soll bereits am 29. April 2021 auf PlayStation 4 veröffentlicht werden. Der Preis für die VR-Portierung liegt bei 19,99 US-Dollar.

Worum geht es in Layers of Fear?

In dem Horrorspielt steuert man als Spieler*in aus der First-Person-Sicht einen einst erfolgreichen und gefeierten Maler, der sein Meisterwerk vollenden möchte. Dabei liegt der Fokus auf sich verändernde Schauplätze, Jumpscares und die Handlung an sich.