Die Notebooks beziehungsweise Laptops von Lenovo und HP erfreuen sich seit geraumer Zeit immer größerer Beliebtheit, Produkte beider Firmen erhalten teilweise erstklassige Bewertungen und beide verbuchen entsprechend Rekordumsätze. Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr, denn diese Laptops haben allerlei Stärken.

So überzeugen viele Laptops beider Hersteller mit einem schlanken Design, einer robusten Verarbeitung sowie einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Hinzu kommt, dass die entsprechenden Modelle oft leistungsstarke Komponenten verarbeitet bekommen haben, manche Geräte verfügen sogar über ein besonders robustes Gehäuse.

Kein Wunder also, dass sich immer mehr potenzielle Käufer*innen nach solchen Notebooks umschauen und mehr darüber wissen wollen. Dem entsprechend wollen wir euch hier die Marken hinter diesen Verkaufsschlagern vorstellen, euch verraten, worauf ihr beim Kauf eines Laptops in 2022 achten müsst und was eigentlich ein Thinkpad ist.

Warum sind die Laptops von HP und Lenovo so beliebt?

Obwohl der Laptopmarkt noch immer von Apple und Lenovo dominiert wird, sind es hingegen Lenovo und HP, die im Auge der Nutzer*innen immer beliebter werden und die sich allmählich im Dauertakt mit neuen Ideen und erstklassigen Produkten übertreffen. Die Qualität der beiden Marken ist mittlerweile vergleichbar, auch wenn es hier und dort natürlich immer Ausbrecher gibt.

Beide Elektronikhersteller setzen auf ein schlankes Design und eine äußerst robuste Verarbeitung in Kombination mit einem meist sehr geringen Gewicht, was ihre Produkte ideal für alle macht, die viel unterwegs sind. Außerdem steht bei beiden Firmen ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis im Vordergrund, wodurch es ideale Modelle für den großen sowie für den kleinen Geldbeutel gibt.

Mit einer guten Akkulaufzeit und starken Komponenten kann beispielsweise der HP Omen 15-EN1375NG überzeugen, der sich damit für alle Gamer*innen, die viel unterwegs sind, aber auf ihre Lieblingsspiele beim Reisen nicht verzichten wollen, inklusive 16 GB RAM, 512 GB SSD und einer leistungsstarken GeForce RTX 3060.

Was ist besser, Lenovo oder HP?

Diese Frage lässt sich nicht so leicht beantworten, denn es ist unmöglich pauschal zu sagen, welche Marke besser ist, da die qualitative Spannweite der einzelnen Notebooks beider Hersteller ziemlich groß ist. Vom Plastikbomber für Anspruchslose bis hin zum High-End-Businessnotebook ist auf beiden Seiten alles dabei.

Die Antwort gibt es also nur im direkten Vergleich zwischen zwei Geräten, die einen beinahe identischen Aufbau haben. Dafür müsst ihr im Vorfeld aber erst einmal entschieden haben, was ihr von einem neuen Laptop erwartet und wofür ihr den Klapprechner eigentlich verwenden wollt.

Und dann kommen noch eure eigenen Vorlieben dazu, so bevorzugen manch das recht eigensinnige Tastaturdesign von Lenovo, während andere damit absolut nichts anfangen können. So oder so findet ihr sowohl bei Lenovo als auch bei HP in jedem Segment sehr gute Modelle, die ihrem Preis in der Regel mehr als nur gerecht werden.

So eignet sich für jene unter euch, die einen guten Gaming-Laptop suchen aber dafür unter 1.000 Euro ausgeben wollen, beispielsweise der HP Victus 16-E0358NG, mit 16-Zoll-Bidschirm, AMD Ryzen 5 Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD und starker GeForce RTX 3050 Grafikkarte.

Welcher Lenovo-Laptop ist der beste?

Beinahe bei allen unabhängigen Tester*innen landet das ThinkPad X1 Carbon Gen 9 auf dem ersten Platz der beliebtesten Laptops in 2022. Das Gerät überzeugt mit einem geräumigen 16:10-Display, ist verhältnismäßig sehr dünn und leicht aber dennoch robust. Die Tastatur wird oftmals als hervorragend bewertet und der Betrieb als äußerst leise.

Außerdem hat dieses ThinkPad erstklassige Sicherheitsfunktionen, beeindruckt mit einem relativ kräftigem Sound und gleich zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen. Dank Quad-Core i7-1185G7, 16 GB RAM und integrierter Iris Xe-Grafik gibt es in Sachen Komponenten nichts zu bemängeln. Dafür kostet das gute Stück aber auch beinahe 2.300 Euro.

Wie gut ist die Marke Lenovo?

Kaum ein anderer Hersteller verkauft so viele Notebooks wie dieser chinesische Computerhersteller, der zusammen mit Apple den weltweiten Markt für Laptops dominiert. Dieser Erfolg spiegelt sich in den Bewertungen wieder, so erfreuen sich ihre Geräte immer wieder über Bestbewertungen auf unabhängigen Testseiten.

Produkte dieser Firma gelten als zuverlässig und robust, außerdem überzeugen sie immer wieder durch Langlebigkeit und eine hervorragende Akkulaufzeit. Besonders beliebt waren bisher die Notebooks der Reihe ThinkPad, auf die wir weiter unten noch eingehen wollen. Wer sich für Lenovo entscheidet, macht in der Regel also nichts falsch.

Wer verbirgt sich hinter Lenovo?

Dieser Computer- und Smartphonehersteller wurde ursprünglich in 1984 von IBM gegründet und ist bis heute ein chinesisches Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Peking in der Volksrepublik China hat, man unterhält aber ebenfalls Geschäftsstellen in den USA und in Europa. Vorsitzender und CEO und Yang Yuangquing, einer der reichsten Personen Chinas.

Das Unternehmen produziert seine Bauteile hauptsächlich in Asien, jedoch werden einige Bauteile auch aus den USA und Südamerika importiert. Der chinesische Hersteller kann seine Notebooks in der Regel deswegen so vergleichsweise günstig anbieten, weil die Produktionsstandorte nicht sonderlich kostenintensiv sind.

Welcher HP-Laptop ist der beste?

Bei dem US-amerikanischen Laptophersteller HP ist die Sache nicht ganz so eindeutig wie bei Lenovo, doch in den meisten Fällen kann sich in 2022 das HP EliteBook 850 G8 durchsetzen, das nicht nur durch sein schickes Design überzeugt, sondern vor allen Dingen durch sein strahlend helles 1.000-cd/m²-Display und der grundsoliden Verarbeitung.

Tester*innen lobten auf ihren Seiten immer wieder die gute Tastatur, die umfangreiche Anschlussausstattung, die vielen Sonderfunktionen und die flexiblen Lademöglichkeiten. Dieser Business-Laptop basiert auf dem Intel Core i7-1165G7 und der integrierten Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs.

Aber auch der HP Omen 16-C0375NG konnte sich immer wieder in der Vordergrund schleichen, schließlich wartet das gute Stück mit einem schön großen 16-Zoll-Bildschirm auf und überzeugt mit einem AMD Ryzen 7 Prozessor, 16 GB RAM und 1 TB SSD.

Was ist ein ThinkPad?

ThinkPad ist lediglich der Markenname für Notebooks und Tablets, die von IBM hergestellt wurden. Bereits 1992 hat IBM mit dem ThinkPad 700 und dem ThinkPad 700C die ersten Laptops unter diesem Namen auf den Markt gebracht. Das Wort ist eine Kombination aus dem ehemaligen Firmenmotto THINK und der englischen Bezeichnung für Notizbücher.

Bis heute gelten ThinkPads als robuste Business-Notebooks, die solide verarbeitet und mit leistungsstarken Komponenten versehen wurden. Zudem verfügen viele Modelle über ein spezielles Gehäuse mit Magnesiumlegierung und einer hervorragenden Tastatur, die angenehmes Schreiben ermöglicht und spritzwassergeschützt ist.