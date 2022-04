Die beliebtesten Gaming-Laptops im Test 2022

Wer die neuesten Spiele in bester Grafik spielen möchte, dabei aber Wert darauf legt, mobil zu bleiben, braucht einen guten Gaming-Laptop. Diese Geräte sind mittlerweile deutlich besser, als sie noch vor einigen Jahren waren, und aufgrund der erhöhten Nachfrage ist das Angebot enorm gestiegen.

Bereits Anfang des Jahres haben wir für euch solche Modelle rausgesucht, die laut verschiedenen unabhängigen Testseiten zum Besten gehören, was der Markt aktuell zu bieten hat. Solltet ihr an dem Ergebnis interessiert sein, schaut doch gerne mal in unseren Artikel Bester Gaming-Laptop 2022: Welchen soll ich kaufen rein.

1MORE ComfoBuds Mini – Lohnen sich die ultrakompakten Bluetooth-Buds? – Test

In dem gleichen Artikel erfahrt ihr auch, welche Art von Laptop sich für eure Ansprüche am besten eignet und worauf ihr beim Kauf achten solltet. So erfahrt ihr, welche Teile in den Maschinen wie bedeutend sind und bei welcher Technik ihr ein paar Abstriche in der B-Note durchaus riskieren könnt.

Die beliebtesten Gaming-Laptops in 2022

In diesem Test konzentrieren wir uns auf solche Gaming-Notebooks, die zu den bestverkauften Modellen gehören und in den Bewertungen von Käufer*innen Höchstwertungen erhalten haben. Diese Angaben haben wir ebenfalls auf unabhängigen Testseiten gegengecheckt und selbst einmal nachgeschaut, was die Teile auf dem Kasten haben.

©Micro-Star International Co. Ltd.

Low Budget: MSI GF76 Katana 11UC-698 – Günstige Power-Maschine

Dieses 17,3-Zoll-Modell konnte bei den meisten Tests in 2022 absolute Topbewertungen für sich verbuchen und gehört unter Käufer*innen zu den beliebtesten Gaming-Laptops im Low-Budget-Bereich. Er wartet mit einer starken Nvidia GeForce RTX 3050 Grafikkarte auf und besitzt eine SSD-Festplatte mit 512 GB Speicherplatz. Dafür hat er nur einen Intel Core i5-11400H und 8 GB RAM Arbeitsspeicher verbaut.

Display : 17,3 Zoll, entspiegelt

: 17,3 Zoll, entspiegelt Auflösung : 1.920 x 1.080 Pixel

: 1.920 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate : 144 Hz

: 144 Hz Grafikkarte : Nvidia GeForce RTX 3050

: Nvidia GeForce RTX 3050 Prozessor : Intel Core i5-11400H, 6 x 2.7GHz

: Intel Core i5-11400H, 6 x 2.7GHz Festplatte : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Akkulaufzeit (Händlerangabe): 53,5 Wh

(Händlerangabe): 53,5 Wh Gewicht : 2,3 kg

: 2,3 kg Preis: 999,- Euro

©ASUSTeK Computer Inc.

Low Budget: Asus TUF Gaming A15 FX506HCB-HN1319 – Klein und fein

Im Großen und Ganzen kann dieser Laptop ohne Probleme mit dem zuvor vorgestellten GF76 Katana mithalten, schließlich haben die beiden Modelle weitgehend die gleiche Technik unter der Haube. Doch der A15 von Asus wartet mit einer besseren Akkuleistung auf, wofür ihr aber ein kleineres Display in Kauf nehmen müsst. Am Gewicht ändert dies kaum etwas, weswegen ihr hier ganz klar nach Vorliebe entscheiden solltet.

Display : 15,6 Zoll, entspiegelt

: 15,6 Zoll, entspiegelt Auflösung : 1.920 x 1.080 Pixel

: 1.920 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate : 144 Hz

: 144 Hz Grafikkarte : Nvidia GeForce RTX 3050

: Nvidia GeForce RTX 3050 Prozessor : Intel Core i5-11400H, 6 x 2.7GHz

: Intel Core i5-11400H, 6 x 2.7GHz Festplatte : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Akkulaufzeit Maximum: 11 Stunden

11 Stunden Akkulaufzeit Minimum : 2 Stunden

: 2 Stunden Gewicht : 2,5 kg

: 2,5 kg Preis: 999,- Euro

©Acer Group.

Low Budget: Acer Nitro 5 AN515-55-547K – Feurige Konkurrenz

Unser drittes Modell im Low-Budget-Bereich kostet ebenfalls knapp unter 1.000,- Euro und besitzt genau wie der Asus A15 ein 15,6-Zoll-Display. Die Akkulaufzeit ist etwas schwächer, dafür überzeugt dieser Laptop durch seine Optimierung fürs Gaming und einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis. Der Prozessor ist etwas schwächer, dafür arbeitet die unterschiedliche Hardware weitgehend besser zusammen als bei den Konkurrenzmodellen.

Display : 15,6 Zoll, entspiegelt

: 15,6 Zoll, entspiegelt Auflösung : 1.920 x 1.080 Pixel

: 1.920 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate : 144 Hz

: 144 Hz Grafikkarte : Nvidia GeForce RTX 3050

: Nvidia GeForce RTX 3050 Prozessor : Intel Core i5-10300H, 4 x 2.5GHz

: Intel Core i5-10300H, 4 x 2.5GHz Festplatte : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Akkulaufzeit Maximum: 5,4 Stunden

5,4 Stunden Akkulaufzeit Minimum : 1,2 Stunden

: 1,2 Stunden Gewicht : 2,3 kg

: 2,3 kg Preis: 999,- Euro

©Micro-Star International Co. Ltd.

Mid Budget: MSI GF76 Katana mit i7 – Der große Bruder

Der MSI GF76 Katana 11UC-698, den wir euch im Low-Budget-Bereich vorgestellt haben, ist eine tolle Maschine, doch es gibt noch Luft nach oben. Der große Bruder kostet gerade einmal knapp 200,- Euro mehr, hat dafür aber auch einen starken i7-Prozessor verbaut und besitzt ganze 16 GB RAM, hinzu kommt eine etwas bessere Grafikkarte. Die Akkulaufzeit könnte höher sein, dafür lassen sich quasi alle neuen AAA-Spiele ohne Probleme auf hoher Auflösung darauf spielen.

Display : 17,3 Zoll, entspiegelt

: 17,3 Zoll, entspiegelt Auflösung : 1.920 x 1.080 Pixel

: 1.920 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate : 144 Hz

: 144 Hz Grafikkarte : Nvidia GeForce RTX 3060

: Nvidia GeForce RTX 3060 Prozessor : Intel Core i7-11800H, 8 x 2,3 GHz

: Intel Core i7-11800H, 8 x 2,3 GHz Festplatte : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Akkulaufzeit Maximum: 4,5 Stunden

4,5 Stunden Akkulaufzeit Minimum : 1,2 Stunden

: 1,2 Stunden Gewicht : 2,7 kg

: 2,7 kg Preis: 1.199,- Euro

©Micro-Star International Co. Ltd.

Mid Budget: MSI Pulse GL76 11UEK-083 – Der Erleuchtete

Auf den ersten Blick scheinen sich dieser Laptop und der zuvor vorgestellte MSI GF76 Katana nicht großartig voneinander zu unterscheiden, außer, dass der MSI Pulse GL76 in 2022 knapp 200,- Euro mehr kostet. Doch unter der Lupe erkennt man, dass der Pulse hochwertiger verarbeitet wurde und daher mehr aushält, außerdem schafft der GL76 eine höhere Helligkeit, obwohl er ein kleines Stück kompakter ist.

Display : 17,3 Zoll, entspiegelt

: 17,3 Zoll, entspiegelt Auflösung : 1.920 x 1.080 Pixel

: 1.920 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate : 144 Hz

: 144 Hz Grafikkarte : Nvidia GeForce RTX 3060

: Nvidia GeForce RTX 3060 Prozessor : Intel Core i7-11800H, 8 x 2,3 GHz

: Intel Core i7-11800H, 8 x 2,3 GHz Festplatte : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Akkulaufzeit (Händlerangabe): 53,5 Wh

(Händlerangabe): 53,5 Wh Gewicht : 2,3 kg

: 2,3 kg Preis: 1.399,- Euro

HP Inc.

High End: HP Omen 15-ek1374ng – Tolle Akkulaufzeit

Mittlerweile sind wir im gehobenen Preissegment angelangt und die hier vorgestellten Modelle sind entsprechend deutlich besser. Der HP Omen 15 hat zwar ebenfalls eine GeForce RTX 3060 verbaut, dafür mit 1 TB SSD aber deutlich mehr Festplattenspeicher und die Akkulaufzeit beträgt im Idealbereich starke 11,4 Stunden. Der Prozessor ist ein klein wenig schwächer als der i7-11800H, aber immer noch stark genug für alle AAA-Titel in 2022.

Display : 15,6 Zoll, entspiegelt

: 15,6 Zoll, entspiegelt Auflösung : 1.920 x 1.080 Pixel

: 1.920 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate : 144 Hz

: 144 Hz Grafikkarte : Nvidia GeForce RTX 3060

: Nvidia GeForce RTX 3060 Prozessor : Intel Core i7-10870H, 8 x 2,2 GHz

: Intel Core i7-10870H, 8 x 2,2 GHz Festplatte : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Arbeitsspeicher : 16 Gb RAM

: 16 Gb RAM Akkulaufzeit Maximum: 11,4 Stunden

11,4 Stunden Akkulaufzeit Minimum : 1,4 Stunden

: 1,4 Stunden Gewicht : 2,5 kg

: 2,5 kg Preis: 1,749,- Euro

©Acer Group.

High End: Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78TY) – Meister aller Klassen

Wenn ihr überhaupt nicht bereits seid, in irgendeinem Bereich Abstriche in Kauf zu nehmen, und Geld keine große Rolle spielt, dann ist dies euer Gaming-Laptop. 1 TB SSD, ganze 32 GB RAM, eine starke GeForce RTX 3080 Grafikkarte, inklusive Intel Core i7-11800H Prozessor und eine unschlagbare Bildwiederholrate von 360 Hz. Dafür bekommt der Helios 500 auch beinahe durchgehend Topbewertungen und hat bereits zahllose zufriedene Käufer*innen.

Display : 17,3 Zoll, entspiegelt

: 17,3 Zoll, entspiegelt Auflösung : 1.920 x 1.080 Pixel

: 1.920 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate : 360 Hz

: 360 Hz Grafikkarte : Nvidia GeForce RTX 3080

: Nvidia GeForce RTX 3080 Prozessor : Intel Core i7-11800H, 8 x 2,3 GHz

: Intel Core i7-11800H, 8 x 2,3 GHz Festplatte : 1 TB SSD

: 1 TB SSD Arbeitsspeicher : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Akkulaufzeit (Händlerangabe): bis zu 4 Stunden

(Händlerangabe): bis zu 4 Stunden Gewicht : 3,9 kg

: 3,9 kg Preis: 3.099,- Euro