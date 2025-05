Corsair K70 Pro TKL im TEST: 8000 Hz, Rapid Trigger und volle Kontrolle

Was du über die Corsair K70 Pro TKL wissen musst:

✅ Rapid Trigger & Hall-Effekt-Schalter

✅ 8.000 Hz AXON-Engine

✅ Perfekt für FPS & Turniere

❗ Komplexe Software, hoher Preis

Die Corsair K70 Pro TKL ist eine High-End-Gaming-Tastatur im kompakten Tenkeyless-Format, die sich gezielt an anspruchsvolle Gamer richtet. Mit ihren magnetischen MGX Hyperdrive-Schaltern, Rapid Trigger-Technologie, FlashTap (SOCD) und AXON Hyper-Processing mit 8.000 Hz Polling-Rate bietet sie eine mehr als solide technische Basis für kompetitives Gaming.

Gerade für E-Sportler und ambitionierte FPS-Spieler ist die Tastatur eine echte Waffe auf dem Schreibtisch. Dank Hall-Effekt-Technologie lässt sich jede Taste extrem präzise anpassen – inklusive Dual-Actuation und Hardware-Modi für maximale Flexibilität. Ich hatte mehrere Wochen Zeit, die Tastatur intensiv im Alltag zu testen. Im Folgenden teile ich meine Eindrücke mit euch.

Die Corsair K70 Pro TKL sieht schick, edel und gleichzeitig minimalistisch aus. © PlayCentral.de

Was steckt drin? Technik, Schalter & Specs im Überblick

Die Corsair K70 Pro TKL kommt wie erwähnt und kaum zu übersehen im kompakten Tenkeyless-Format (TKL) und bietet High-End-Hardware in einem platzsparenden Design. Im Folgenden eine ausführliche Übersicht der technischen Ausstattung:

Modell: Corsair K70 PRO TKL Hall Effect

Corsair K70 PRO TKL Hall Effect Layout: TKL (Tenkeyless)

TKL (Tenkeyless) Schalter: CORSAIR MGX Hyperdrive

CORSAIR MGX Hyperdrive Polling-Rate: Bis zu 8.000 Hz (AXON Hyper-Processing Engine)

Bis zu 8.000 Hz (AXON Hyper-Processing Engine) Verbindung: USB-C (abnehmbar)

USB-C (abnehmbar) Kabel : 1,8 m gummiert, USB-A auf USB-C

: 1,8 m gummiert, USB-A auf USB-C Maße: 366 x 135 x 39,8 mm

366 x 135 x 39,8 mm Gewicht: ca. 967 g

ca. 967 g Key Rollover: Full N-Key Rollover

Full N-Key Rollover Anti-Ghosting: 100 %

100 % Tastenkappen: PBT Double-Shot (layoutabhängig)

PBT Double-Shot (layoutabhängig) Beleuchtung: RGB pro Taste individuell einstellbar

RGB pro Taste individuell einstellbar Multifunktionaler Drehregler: FN-gesteuert (für Lautstärke, Helligkeit, Zoom, Scrollen u.a.)

FN-gesteuert (für Lautstärke, Helligkeit, Zoom, Scrollen u.a.) Mediensteuerung: Über FN-Shortcuts

Über FN-Shortcuts Sondertasten: Mediensteuerung, Game Mode, Profile, Dial Mode (per FN), Makros programmierbar

Mediensteuerung, Game Mode, Profile, Dial Mode (per FN), Makros programmierbar Software: Corsair iCUE 5.20+, Hardware-Modus mit 5 Profilen onboard

Corsair iCUE 5.20+, Hardware-Modus mit 5 Profilen onboard Preis: 179,99 Euro

Premium auf den ersten Blick: Material, Look & Finish

Die Corsair K70 Pro TKL präsentiert sich in einem hochwertigen und funktionalen Design, das besonders für anspruchsvolle Gamer entwickelt wurde. Die Oberseite besteht aus gebürstetem Aluminium und ist in zwei Farbvarianten erhältlich: klassisches Schwarz oder modernes Weiß. Die Tastatur wirkt durch die Materialwahl edel, stabil und technisch zugleich.

Die K70 Pro TKL erschlägt euch optisch nicht auf den ersten Blick. © PlayCentral.de

Ein besonderes Highlight sind die doppellagigen Dämpfungsschichten im Inneren, die aus speziell zugeschnittenem Silikonschaum bestehen. Diese reduzieren nicht nur hochfrequente Tippgeräusche, sondern sorgen auch für ein angenehm gedämpftes, weniger metallisches Klangbild – ein klarer Pluspunkt für alle, die viel tippen oder streamen.

Die mitgelieferten PBT-Double-Shot-Tastenkappen (je nach Layout) bieten eine angenehm angeraute Oberfläche. Dadurch fühlen sich die Tasten nicht nur griffig und wertig an, sondern bieten auch in hitzigen Gefechten mit verschwitzten Fingern immer ausreichend Halt. Selbst nach längerer Nutzung zeigen sie kaum Glanzbildung oder Abrieb – ein klarer Vorteil gegenüber günstigen ABS-Kappen.

Mit diesen Tastenkappen habt ihr jede Situation fest im Griff. © PlayCentral.de

Weniger überzeugend fällt hingegen die mitgelieferte Handballenauflage auf: Zwar bietet sie eine ergonomisch angenehme Ablagefläche mit magnetischer Halterung, wirkt durch ihr vergleichsweise geringes Gewicht aber etwas klapprig und weniger hochwertig als der Rest der Tastatur. Für gelegentliche Nutzung reicht sie aus, Vielschreiber könnten sich hier jedoch mehr Stabilität wünschen.

Die Unterseite besteht aus robustem Kunststoff und ist mit großflächigen Gummifüßen versehen, die für einen sicheren Stand sorgen und angenehm stramm ausfallen, um nicht aus Verstehen bei einer leichten Berührung einzuklappen. Selbst bei intensiven Eingaben verrutscht die Tastatur kaum. Mit einem Gewicht von rund 967 g ist sie angenehm schwer, aber nicht unhandlich – ein guter Kompromiss zwischen Stabilität und Mobilität.

Die K70 Pro TKL steht wie ein Felsbrocken auf eurem Schreibtisch.© PlayCentral.de

Insgesamt überzeugt die Verarbeitung der K70 Pro TKL durch durchdachte Materialien, hohe Passgenauigkeit und eine cleane, aufgeräumte Optik – eine Tastatur, die optisch wie haptisch zu gefallen weiß. Und durch ihre geringe Größe, könnt ihr sie außerdem bequem mit euch nehmen und zum Beispiel als mobile Tastatur nutzen.

So fühlt sich Kontrolle an: Tippgefühl & Bedienung im Detail

Das Tippgefühl der Corsair K70 Pro TKL gehört zu den präzisesten und individuellsten im aktuellen Gaming-Tastaturmarkt. Dank der magnetischen Hall-Effekt-Schalter lässt sich der Auslösepunkt jeder einzelnen Taste millimetergenau zwischen 0,1 mm und 4,0 mm justieren – direkt über die Software oder sogar im Hardware-Modus. Dadurch kannst du die Tastatur perfekt auf deinen Schreib- oder Gaming-Stil anpassen: Von ultrasensitiven Auslösungen für schnelle FPS-Reaktionen bis hin zu tiefem Tastenhub für sicheres Tippen ist alles möglich.

Die Rapid Trigger-Funktion geht dabei noch einen Schritt weiter. Hierbei wird der Resetpunkt dynamisch verschoben, was extrem schnelles Wiederholen von Eingaben erlaubt. Besonders in kompetitiven Spielen wie Valorant, Counter-Strike 2 oder Apex Legends ist das ein taktischer Vorteil, da jede Millisekunde zählt. Der Rapid Trigger lässt sich in feinen Abstufungen konfigurieren – z. B. auf 1,2 mm – um exakt das gewünschte Reaktionsverhalten zu erzielen.

Die verbauten Tasten fühlen sich durch die Dual-Rail-Stabilisatoren sehr stabil an – selbst größere Keys wie Leertaste oder Enter wackeln kaum. Die lineare Charakteristik in Kombination mit der glatten, aber griffigen Tastenkappenoberfläche sorgt für ein konsistentes Tippgefühl über alle Reihen hinweg.

In puncto Beleuchtung bietet Corsair ebenfalls wie gewohnt die volle Bandbreite: Die RGB-Beleuchtung ist pro Taste einzeln ansteuerbar, hell, klar und ohne sichtbare Lichthöfe. Die FN-Tastenkombinationen geben per Farbcodes sofort visuelles Feedback über aktivierte Modi wie Game Mode oder Profile.

Multifunktions-Dial: Ein ziemlich nützliches Kerlchen! © PlayCentral.de

Ein weiteres praktisches Element ist der neue Multifunktions-Dial in der rechten oberen Ecke der Tastatur. Er fühlt sich ausgesprochen hochwertig, stabil und präzise an – nichts wackelt oder klappert. Beim Drehen rastet er in klar definierten, leicht spürbaren Stufen ein, was ein sehr kontrolliertes und angenehmes Bediengefühl vermittelt.

Zusätzlich ist der Dial auch drückbar, wodurch sich weitere Funktionen intuitiv auslösen lassen. Über FN-Tastenkombinationen kann er flexibel belegt werden – etwa für Lautstärke, Mediensteuerung, Scrollen, Helligkeit oder Zoom. Eine kleine, aber durchdachte Ergänzung, die im Alltag echten Mehrwert bietet.

Reaktionsmaschine: Wie die K70 Pro TKL im Spiel abliefert

Die Corsair K70 Pro TKL ist kompromisslos auf Geschwindigkeit, Präzision und Kontrolle im kompetitiven Gaming ausgelegt. Im Zentrum steht die hauseigene AXON-Engine, die mit einer Abtastrate von bis zu 8.000 Hz Eingaben bis zu achtmal schneller verarbeitet als herkömmliche Gaming-Tastaturen. Dadurch werden selbst feinste Bewegungen und minimale Timing-Unterschiede nahezu latenzfrei übertragen – ein spürbarer Vorteil in schnellen Shootern.

Ein echtes Highlight ist die Rapid Trigger-Technologie, bei der der Resetpunkt einer Taste dynamisch angepasst wird. Das bedeutet: Eine Taste kann sofort erneut ausgelöst werden, sobald sie minimal entlastet wird – ganz ohne vollständiges Loslassen. Diese Funktion sorgt für blitzschnelles Re-Peeking, präzise Burst-Fire-Kontrolle und sofortige Richtungswechsel in engen Duellen.

Ergänzt wird das System durch FlashTap (SOCD-Technologie), das speziell für präzise Bewegungssteuerung bei gleichzeitigen Eingaben optimiert ist. Besonders bei schnellen A/D-Wechseln – etwa beim Strafing, Jiggle-Peeking oder Counter-Strafes – liefert FlashTap priorisierte, saubere Signalverarbeitung. Das verschafft FPS-Spielern die nötige Kontrolle, um Bewegungen exakt zu timen und Reaktionsvorteile zu realisieren.

Im Praxistest mit Titeln wie CS2, Valorant und Fortnite zeigte sich die K70 Pro TKL in Bestform: Die Eingaben wirkten messerscharf, Reaktionszeiten nahezu augenblicklich. Dank der individuell einstellbaren Aktuierung pro Taste und der Möglichkeit, über Dual Actuation zwei Aktionen auf eine Taste zu legen, lassen sich zudem komplexe Ingame-Kombinationen schneller und intuitiver ausführen.

Eine echte Alternative zur Wooting 60HE?

Besonders spannend ist der direkte Vergleich mit der Wooting 60HE – einem Modell, das in der Szene als Referenz für analoge Eingabe, Rapid Trigger und extrem reaktionsschnelle Tasten gilt. Die Wooting ist bekannt für ihre modulare Software, analoge Bewegungssteuerung und Präzision, allerdings erfordert sie eine gewisse Lernkurve und bietet ein sehr minimalistisches Layout.

Corsair liefert mit der K70 Pro TKL nun eine ernsthafte Alternative, die viele der Wooting-Kernfeatures – wie Rapid Trigger, variable Aktuierung und per-key Konfiguration – übernimmt, aber mit einer hochwertigeren Bauweise, dedizierten Bedienelementen und einer insgesamt robusteren Gesamterscheinung punktet. Wer auf höchste Eingabepräzision Wert legt, aber gleichzeitig Komfort und Vielseitigkeit nicht missen möchte, findet in der K70 Pro TKL eine kompromisslose Alternative zur bisherigen Referenzklasse.

iCUE-Power: Was Corsairs Software wirklich kann

Die Corsair K70 Pro TKL entfaltet ihr volles Potenzial erst in Verbindung mit der hauseigenen Software Corsair iCUE (ab Version 5.20). Die Anwendung dient nicht nur der Verwaltung von RGB-Effekten, sondern ist das eigentliche Kontrollzentrum für sämtliche Hardware-Funktionen – bis ins kleinste Detail.

Key Mapping, Makros, Dual Actuation, Rapid Trigger, RGB-Layering, Dial-Programmierung, Modus-Umschaltung oder Profilverwaltung – fast jeder Aspekt der Tastatur lässt sich über iCUE anpassen. Dabei kannst du pro Taste definieren, bei welcher Tiefe sie auslöst und ob sie eine oder zwei Aktionen abfeuert. So lassen sich etwa kurze Taps zum Springen und tiefere Tastenanschläge zum Ducken oder Granatenwerfen konfigurieren – ein riesiger Vorteil im hektischen Multiplayer-Alltag.

Eure Multimedia-Zentrale! © PlayCentral.de

Die Benutzeroberfläche von iCUE wurde mit Version 5 deutlich modernisiert: Sie ist optisch aufgeräumter und insgesamt schneller geworden. Trotzdem bleibt der Einstieg für Neulinge anspruchsvoll. Die Vielzahl an Menüs, Layern und Funktionen erfordert eine gewisse Einarbeitungszeit – besonders, wenn man Dual Actuation, Rapid Trigger und RGB-Zonen parallel konfigurieren möchte.

Ein großer Vorteil ist der integrierte Hardware-Modus, bei dem bis zu 5 individuelle Profile direkt im internen Speicher der Tastatur abgelegt werden können. Diese umfassen nicht nur RGB-Beleuchtung und Tastenbelegung, sondern auch Auslösepunkte und Trigger-Verhalten. So bleibt dein persönliches Setup auch auf Turnieren oder an fremden Rechnern erhalten – ganz ohne Software im Hintergrund.

Auch fortgeschrittene Funktionen wie FlashTap lassen sich aktivieren und im Game Mode hinterlegen – entweder über iCUE oder bequem per FN-Tastenkombinationen. Dank klarer Farb-Rückmeldungen direkt auf der Tastatur weißt du jederzeit, welcher Modus aktiv ist.

Insgesamt bietet Corsair mit iCUE ein mächtiges, wenn auch ein mittlerweile nicht mehr ganz einsteigerfreundliches Tool, das die K70 Pro TKL zur vollständig konfigurierbaren Wettkampfplattform macht – ideal für Power-User, die maximale Kontrolle über ihr Setup wollen.

Ein weiteres praxisnahes Feature ist der integrierte Spielmodus („Game Mode“), der sich direkt über eine dedizierte Taste aktivieren lässt. Dieser Modus ist speziell dafür gedacht, die Tastatur automatisch in eine optimierte Umgebung für kompetitives Spielen zu versetzen:

Statische Beleuchtung ersetzt animierte Effekte, um Ablenkung zu minimieren und die Performance zu optimieren.

ersetzt animierte Effekte, um Ablenkung zu minimieren und die Performance zu optimieren. Der Win Lock wird aktiviert, um unbeabsichtigte Unterbrechungen durch die Windows-Taste zu vermeiden.

wird aktiviert, um unbeabsichtigte Unterbrechungen durch die Windows-Taste zu vermeiden. Die Polling-Rate wird auf die höchste Stufe gesetzt – in der Regel 8.000 Hz –, um maximale Reaktionsgeschwindigkeit zu gewährleisten.

– in der Regel 8.000 Hz –, um maximale Reaktionsgeschwindigkeit zu gewährleisten. Gleichzeitig werden energieintensive oder unnötige iCUE-Hintergrundfunktionen deaktiviert, was auch beim Spielen auf leistungsschwächeren Systemen von Vorteil sein kann.

Der Game Mode kann über iCUE frei angepasst und in Profile eingebettet werden – so entscheidest du selbst, welche Funktionen beim Aktivieren greifen sollen. Wer oft zwischen Gaming- und Arbeitsprofilen wechselt, wird diese Funktion schnell zu schätzen wissen.

Im Alltagstest: Von LAN-Party bis Streaming-Setup

Im Alltag zeigt sich die Corsair K70 Pro TKL als ausgesprochen vielseitige und angenehm zu nutzende Tastatur – sowohl für den Gaming-Schreibtisch als auch für produktive Einsatzbereiche wie Streaming, Content Creation oder klassische Büroarbeit.

Der Tastenanschlag ist linear, direkt und zugleich angenehm gedämpft, was vor allem an den beiden internen Dämpfungsschichten aus Schaumstoff liegt. Dadurch entsteht ein dumpfer, weniger klicklastiger Klang ohne metallisches Nachhallen – ideal, wenn man viel schreibt oder streamt und das Tippgeräusch nicht im Mikrofon landen soll. Vollkommen lautlos ist sie dennoch nicht: In absolut stiller Umgebung sind Anschläge hörbar, aber angenehm zurückhaltend.

Die mitgelieferte magnetische Handballenauflage bietet eine solide ergonomische Basis für längere Sessions. Sie ist weich genug für Komfort, aber nicht schwammig. Lediglich die Verarbeitungsqualität wirkt im Vergleich zur restlichen Premium-Anmutung der Tastatur etwas zu leicht und klapprig – funktional erfüllt sie ihren Zweck, optisch bleibt Luft nach oben.

Die Handballenauflage kommt nicht ganz an die sehr gute Qualität der K70 heran. © PlayCentral.de

Dank des kompakten TKL-Layouts (ohne Nummernblock) bleibt auf dem Schreibtisch mehr Platz für Mausbewegungen – vor allem für Low-Sense-Spieler ein echter Vorteil. Gleichzeitig macht das kleinere Format die Tastatur angenehm transportabel: Zusammen mit dem abnehmbaren USB-C-Kabel eignet sie sich hervorragend für LAN-Partys, Reisen oder wechselnde Workstations. Das robuste Aluminiumgehäuse schützt sie zusätzlich im mobilen Einsatz.

Auch im kreativen Alltag überzeugt die K70 Pro TKL: Der Drehregler bietet schnellen Zugriff auf Lautstärke, Zoom, Scroll oder andere individuell zugewiesene Funktionen – ein echter Effizienz-Booster beim Arbeiten, Browsen oder bei Medienbearbeitung. Die FN-Kombinationen erweitern das Repertoire zusätzlich, ohne das kompakte Layout zu überfrachten.

Aber: Für den klassischen Büroeinsatz mit viel Tabellenarbeit oder Zahlen-Eingabe kann das fehlende rechte Tastenfeld (Num-Block) auf Dauer ein Nachteil sein. Wer regelmäßig in Excel arbeitet oder viel mit Zahlen jongliert, sollte diesen Punkt im Hinterkopf behalten – oder auf eine ergänzende Num-Pad-Lösung setzen.

Kurzum: Die Corsair K70 Pro TKL ist nicht nur eine leistungsstarke Gaming-Tastatur, sondern auch ein zuverlässiges und durchdachtes Arbeitsgerät – mit Stil, Substanz und vielen cleveren Details für den täglichen Einsatz, solange man nicht zwingend auf ein vollwertiges Office-Layout angewiesen ist.

Fazit von Patrik Hasberg

Leistung, Kontrolle – und ein Hauch von Luxus: Die Corsair K70 Pro TKL ist weit mehr als nur ein weiteres mechanisches High-End-Keyboard – sie ist eine durchdachte Performance-Plattform für anspruchsvolle Gamer, Creator und Power-User. Mit ihren Hall-Effekt-Schaltern, Rapid Trigger, FlashTap-SOCD-Technologie, per-key Aktuierung, Dual Actuation und einer AXON-Engine mit 8.000 Hz Polling-Rate liefert sie technische Exzellenz, wie man sie bislang fast ausschließlich von spezialisierten Nischenprodukten wie der Wooting 60HE kannte – nur eben in einem deutlich hochwertigeren und kompletteren Gesamtpaket.

Die Verarbeitung ist erstklassig, das Layout praxisnah und durchdacht. Von der RGB-Ausleuchtung über die akustische Dämpfung bis hin zum multifunktionalen Drehregler überzeugt die Tastatur mit sinnvoll umgesetzten Features – ohne unnötigen Ballast. Auch im Alltag macht sie eine hervorragende Figur: Sie ist transportabel, flexibel einsetzbar und selbst für produktive Umgebungen geeignet.

Einzige Einschränkung: Wer neu in der Welt der Custom- oder eSport-Tastaturen ist, wird sich mit Corsairs iCUE-Software zunächst einarbeiten müssen. Doch wer bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, bekommt eine der aktuell leistungsfähigsten Tastaturen auf dem Markt – maßgeschneidert auf persönliche Bedürfnisse.

✅ Pro

Hochpräzise MGX Hyperdrive Schalter mit Hall-Effekt (Auslösepunkt 0,1–4,0 mm, 0,1-mm-Schritte)

Rapid Trigger, Dual Actuation und FlashTap für maximale Eingabegeschwindigkeit

AXON Hyper-Processing mit 8.000 Hz Polling-Rate und extrem niedriger Latenz

Sehr hochwertige Verarbeitung: Aluminium-Topplate, PBT-Double-Shot-Kappen, interne Dämpfung

Magnetische Handballenauflage inklusive – ergonomisch und leicht abnehmbar

Umfangreiche Anpassung via iCUE – auch ohne Software durch onboard Profile voll einsatzfähig

❌ Kontra

iCUE-Software bietet enormen Funktionsumfang, wirkt aber für Einsteiger überfordernd

Trotz Dämpfung nicht völlig lautlos – für sehr ruhige Umgebungen nur eingeschränkt geeignet

Magnetische Handballenauflage wirkt im Vergleich zur Tastatur etwas leicht und weniger hochwertig

Hoher Preis, aber gerechtfertigt durch Technik und Verarbeitung

Die K70 Pro TKL ist Corsairs Antwort auf die wachsenden Ansprüche der Profi-Gamer – kompromisslos, leistungsstark und in jeder Hinsicht auf Performance getrimmt.