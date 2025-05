Corsair Scimitar Elite Wireless SE im TEST – MMO-Gaming-Maus mit maximaler Kontrolle

Die Corsair Scimitar-Serie gehört seit Jahren zu den festen Größen im Bereich der MMO- und MOBA-Gaming-Mäuse. Mit der neuen Scimitar Elite Wireless SE schickt Corsair ein umfassend überarbeitetes Modell ins Rennen – mit kabelloser Technologie, einem hochpräzisen Sensor, 16 programmierbaren Tasten und einer neuartigen Integration des Elgato Virtual Stream Decks.

Ich konnte das weiße SE-Modell der Scimitar Elite Wireless bereits vor Release einige Wochen lang ausführlich testen.

Spezifikationen der Corsair Scimitar Elite Wireless SE

Modellbezeichnung: Corsair Scimitar Elite Wireless SE

Corsair Scimitar Elite Wireless SE Preis: 149,99 € (UVP Europa)

149,99 € (UVP Europa) Typ: Wireless MMO-Gaming-Maus

Wireless MMO-Gaming-Maus Farben: Gunmetal, Weiß, Schwarz/Yellow

Gunmetal, Weiß, Schwarz/Yellow Maße : 119,23 mm (L) x 73,48 mm (B) x 42,17 mm (H)

: 119,23 mm (L) x 73,48 mm (B) x 42,17 mm (H) Gewicht : 114 Gramm

: 114 Gramm Verbindung: 2,4 GHz Slipstream Wireless, Bluetooth 5.0, USB-C

2,4 GHz Slipstream Wireless, Bluetooth 5.0, USB-C Sensor: MARKSMAN S 33K (optisch, 33.000 DPI, 750 IPS, 50G)

MARKSMAN S 33K (optisch, 33.000 DPI, 750 IPS, 50G) Tasten: 16 programmierbare Tasten inkl. 12 per Key Slider™ verstellbare Seitentasten

16 programmierbare Tasten inkl. 12 per verstellbare Seitentasten Switches: Optisch (100 Millionen Klicks, kein Debounce)

Optisch (100 Millionen Klicks, kein Debounce) Polling-Rate: 1.000 Hz (USB & Slipstream)

1.000 Hz (USB & Slipstream) Akkulaufzeit: Bis zu 150 h (2,4 GHz, RGB aus), bis zu 500 h (Bluetooth)

Bis zu 150 h (2,4 GHz, RGB aus), bis zu 500 h (Bluetooth) Kabel : USB-C auf USB-A, 1,8 m Länge

: USB-C auf USB-A, 1,8 m Länge Ladeanschluss: USB-C (Schnellladung < 90 Min)

USB-C (Schnellladung < 90 Min) Gleitfüße: 100 % PTFE

100 % PTFE Onboard-Speicher: Für bis zu 3 Profile

Für bis zu 3 Profile Software: Corsair iCUE + Elgato Stream Deck App

Corsair iCUE + Elgato Stream Deck App Besonderheiten: Native Elgato Virtual Stream Deck Integration, verstellbares Daumenfeld

© PlayCentral.de

Technik & Ausstattung: Vollgepackt mit Features

Technisch bringt die Corsair Scimitar Elite Wireless SE eine ganze Reihe hochwertiger Komponenten mit, die auf maximale Leistung und Flexibilität ausgelegt sind. Im Zentrum steht der brandneue MARKSMAN S 33K-Sensor, der mit einer extrem feinen Auflösung von bis zu 33.000 DPI, einer Tracking-Geschwindigkeit von 750 IPS und bis zu 50G Beschleunigung zu den präzisesten Sensoren gehört, die aktuell in einer Gaming-Maus verbaut sind. Dank 1-DPI-Schritten lässt sich die Sensitivität extrem feinjustieren – ideal für MMO-Spieler, die mit verschiedenen Kameraperspektiven oder Geschwindigkeiten arbeiten.

Auch die Tastermechanik wurde auf Leistung getrimmt: Die optischen Hauptschalter kommen ohne mechanische Kontaktpunkte aus und bieten dadurch eine blitzschnelle, debounce-freie Reaktion. Corsair verspricht eine Lebensdauer von 100 Millionen Klicks, was nicht nur für Raid-Gruppen, sondern auch für intensives Streaming, Content Creation oder Office-Makros mehr als ausreichend ist.

Der Wireless-Receiver der Corsair Scimitar Elite Wireless SE ist geradezu winzig und kann schnell verloren gehen! © PlayCentral.de

Bei der Verbindung setzt Corsair auf maximale Flexibilität. Neben dem extrem latenzarmen 2,4-GHz-Slipstream-Wireless-Modus, der eine Abtastung mit 1.000 Hz und unter 1 Millisekunde Reaktionszeit ermöglicht, steht auch eine Bluetooth-Verbindung für mobile Geräte oder energiesparendes Arbeiten zur Verfügung. Wer während des Ladevorgangs weiterspielen will, kann ganz einfach per USB-C-Kabel weitermachen.

Dank Schieberegler könnt ihr auf die Bluetooth-Verbindung wechseln .© PlayCentral.de

Ein echtes Highlight – vor allem für Streamer und Multitasker – ist die nahtlose Integration des Elgato Stream Decks. Die Maus lässt sich direkt mit dem Elgato-Ökosystem verknüpfen, sodass du per Seitentasten Funktionen wie Szenenwechsel, Makros, Audioquellen oder Shortcuts auslösen kannst. Mit dem Virtual Stream Deck, einer Softwarelösung von Elgato, lässt sich sogar ein dynamisches Button-Overlay auf dem Bildschirm anzeigen, das sich je nach Programm oder Anwendung automatisch anpasst. Ich gehe weiter unten in diesem Kapitel noch einmal detaillierter auf dieses Feature ein.

Auch die übrige Ausstattung kann sich sehen lassen: 100 % PTFE-Gleitfüße sorgen für eine extrem gleitfreudige Oberfläche auf nahezu jedem Mauspad, während der interne Speicher Platz für bis zu drei individuelle Profile bietet. Diese Profile speichern nicht nur DPI- und Tastenbelegungen, sondern auch RGB-Einstellungen, sodass du die Maus ohne Software überall nutzen kannst. Über Corsair iCUE lässt sich all das umfassend konfigurieren – inklusive Oberflächenkalibrierung, Beleuchtungsanpassung und Button-Remapping.

Ergonomie & Design: Clean, komfortabel, clever

Corsair liefert die Scimitar Elite Wireless SE in drei Farbvarianten – mein Testmodell kam in einem eleganten Weiß, das sich optisch angenehm zurücknimmt, aber dennoch modern und hochwertig wirkt und natürlich perfekt zur weißen Version des Corsair Void Wireless v2 (zum Test) passt.

Die ergonomische Gehäuseform ist klar auf Palm-Grip-Nutzer ausgelegt, also Spieler:innen, die ihre Hand vollständig auf die Maus auflegen. Dabei fällt sofort auf, wie gut sie sich der Handform anpasst: Auch nach stundenlangem Spielen oder Arbeiten fühlt sich die Maus angenehm ausbalanciert und nicht ermüdend an – trotz ihres vergleichsweise hohen Gewichts durch den integrierten Akku.

Die Maus schmiegt sich geradezu in eure Hand. © PlayCentral.de

Mit einem Gewicht von 114 Gramm (ohne Kabel) gehört die Scimitar SE zwar nicht zu den leichtesten Mäusen am Markt, gleitet aber erstaunlich leichtgängig – wodurch sich das tatsächliche Gewicht im Alltag kaum bemerkbar macht.

Entscheidend dafür ist nicht zuletzt die Basis: Die Maus gleitet dank ihrer 100 % PTFE-Gleitfüße ausgesprochen leichtgängig über das Mauspad. Das reduziert den Kraftaufwand beim Bewegen deutlich und sorgt dafür, dass sich die Masse der Maus kaum spürbar anfühlt. Das ist vor allem bei schnellen Richtungswechseln im Spiel oder bei langen Arbeitsstrecken ein echter Komfortfaktor.

Ein echtes Highlight ist der Key Slider: Mit einem kleinen Inbusschlüssel lässt sich das 12-Tasten-Seitenfeld horizontal verschieben – und zwar präzise auf die eigene Daumenreichweite abgestimmt. Gerade bei MMO-Spielen, bei denen jede Millisekunde zählt, ist das ein riesiger Vorteil. Ob Buffs, Mounts, Tränke oder Schnellzugriffe auf Addons – mit dem Key Slider liegen alle wichtigen Funktionen genau dort, wo der Daumen sie erwartet.

Mit diesem Werkzeug löst ihr die Inbusschraube. © PlayCentral.de

Da meine Hände eher im kleineren Bereich liegen, erreiche ich die drei am weitesten vorne platzierten Seitentasten (1, 2 und 3) selbst bei maximal nah eingestelltem Key Slider nicht ganz optimal. Für deren Betätigung ist ein leichtes Umgreifen erforderlich – nichts Dramatisches, aber in hitzigen Momenten spürbar. Nutzer:innen mit größeren Händen dürften hier deutlich entspannter agieren können. Ein kleines Stück mehr Spielraum wäre hier aber für mich wünschenswert gewesen.

Das Tastenfeld könnt ihr ganz einfach in der Position verstellen. © PlayCentral.de

Auch die Tastenqualität überzeugt im Test: Jede der zwölf Seitentasten ist taktil klar definiert, bietet einen spürbaren, aber nicht zu harten Druckpunkt und lässt sich leicht voneinander unterscheiden. Damit reduziert sich die Gefahr von Fehleingaben – gerade in hektischen Bossfights – erheblich. Die Haupttasten wiederum profitieren von den optischen Switches, die nicht nur schnell auslösen, sondern auch für ein angenehm knackiges Klickgefühl sorgen.

Insgesamt präsentiert sich die Scimitar Elite Wireless SE als äußerst durchdachte und komfortable Maus, die trotz technischer Komplexität nie überladen wirkt – weder in der Hand noch in der Anwendung.

Software & Integration: iCUE trifft Virtual Stream Deck

Die Corsair Scimitar Elite Wireless SE entfaltet ihr volles Potenzial erst mit der passenden Software – und davon gibt es gleich zwei: Corsair iCUE zur Feinabstimmung aller technischen Parameter, und die Elgato Stream Deck Software, die vor allem Content Creators und Multitaskern eine ganz neue Art der Steuerung ermöglicht. Im Zusammenspiel machen beide Tools die Maus zu einer vielseitigen Schaltzentrale – für Gaming, Streaming und darüber hinaus.

iCUE: Präzise Steuerung, volle Kontrolle

Über Corsair iCUE lassen sich sämtliche Hardwarefunktionen der Maus bequem konfigurieren. Das umfasst:

DPI-Fine-Tuning in 1er-Schritten , inklusive Farbmarkierung zur schnellen Unterscheidung,

, inklusive Farbmarkierung zur schnellen Unterscheidung, vollständige Makroprogrammierung für alle 16 Tasten,

für alle 16 Tasten, Polling-Rate-Anpassung für USB, Slipstream und Bluetooth (bis zu 1.000 Hz),

für USB, Slipstream und Bluetooth (bis zu 1.000 Hz), sowie Oberflächenkalibrierung, die den Sensor auf dein Mauspad abstimmt.

Auch das RGB-Beleuchtungssystem ist vollständig über iCUE steuerbar und lässt sich auf Wunsch mit anderen Corsair-Geräten synchronisieren – etwa Headsets, Tastaturen oder Gehäusekomponenten. Zusätzlich erlaubt der interne Speicher bis zu drei Profile mit eigenen DPI-, Makro- und Lichteinstellungen – ideal für Nutzer, die zwischen mehreren PCs oder Aufgabenbereichen wechseln.

Über iCUE lassen sich sämtliche Tasten der Scimitar zuweisen. © PlayCentral.de

Virtual Stream Deck: Die Maus als smarte Schaltzentrale

Ein echtes Highlight ist die native Unterstützung für Elgato Stream Deck – sowohl für die bekannte Hardware-Variante als auch für das neue Virtual Stream Deck, das rein softwarebasiert auf dem Bildschirm läuft. Dabei verwandelt sich die Scimitar SE in eine Art „mobiles Stream Deck“, bei dem du die 12 Seitentasten mit Funktionen aus der Elgato-Welt belegen kannst: Szenenwechsel, Hotkeys, Mediensteuerung, App-Shortcuts, sogar komplexe Makroketten.

Dank der Stream Deck-Integration bieten sich euch quasi endlose Möglichkeiten. © PlayCentral.de

Besonders clever: Das virtuelle Deck lässt sich frei auf dem Bildschirm platzieren, skalieren und bei Bedarf dynamisch ein- oder ausblenden – per Tastendruck, Fensterwechsel oder Mausklick. Dadurch entsteht ein hybrides Bedienkonzept aus physischem Tasten-Feedback und visueller Overlay-Steuerung. Die Maus erkennt dabei automatisch, welches Stream Deck-Profil zur aktuellen App passt – etwa für OBS, Photoshop oder Excel – und wechselt die Tastenbelegung entsprechend.

Ob du nun Twitch-Streams steuerst, Zoom-Calls automatisierst oder kreative Workflows beschleunigst – mit der Scimitar SE und dem Virtual Stream Deck entsteht eine völlig neue Form der Interaktion. Besonders im Homeoffice, bei hybrider Arbeit oder im Streaming-Setup kann das den Unterschied machen.

© PlayCentral.de

Einrichtung & Beta-Status

Die Einrichtung der iCUE-Funktionen erfolgt gewohnt intuitiv – das Programm erkennt die Maus sofort, bietet klare Menüs und alle relevanten Einstellungen auf einen Blick. Für die Stream Deck-Integration ist derzeit noch ein Firmware-Update der Maus sowie die Beta-Version der Elgato-Software notwendig. Beides ließ sich im Test aber unkompliziert und schnell umsetzen.

Nach der Einrichtung funktionierte die Verbindung zwischen Maus und Virtual Stream Deck stabil und verzögerungsfrei. Neue Tastenbelegungen wurden in Echtzeit übernommen, Overlay-Anpassungen griffen sofort.

Fazit von Patrik Hasberg

Vielseitige Maus für Power-User und MMO-Fans: Die Corsair Scimitar Elite Wireless SE ist keine Maus für Minimalisten – sie richtet sich klar an Nutzer, die viel Kontrolle, viele Tasten und viele Möglichkeiten suchen. Die kabellose Freiheit gepaart mit der Verarbeitungsqualität, den vielseitigen Makro-Optionen und der Stream-Deck-Integration machen sie zu einer der aktuell spannendsten MMO-Mäuse am Markt. Wer mit den 16 Tasten umgehen kann (und will), bekommt hier ein echtes Power-Tool.

Im Alltag hat mich die Scimitar Elite Wireless SE vor allem durch ihr durchdachtes Bedienkonzept überzeugt. Trotz kleiner ergonomischer Einschränkungen bei kleineren Händen ist sie ein vielseitiges Werkzeug, das nicht nur beim Gaming, sondern auch bei der täglichen Arbeit echten Mehrwert liefert.

Die Corsair Scimitar Elite Wireless SE ist mehr als ein Facelift – sie ist ein deutlich modernisiertes Upgrade mit Creator-Fokus. Besonders die Integration des Virtual Stream Decks, der leistungsstärkere Sensor und die verbesserte Akkulaufzeit machen sie zur derzeit vollständigsten MMO-Maus im kabellosen Segment. Wer bereits eine ältere Scimitar nutzt, findet hier ein echtes Argument für den Umstieg.

✅ Pro

Extrem präziser Sensor (MARKSMAN S 33K)

Kabellos mit sub-1ms Latenz dank Slipstream

Anpassbares Key Slider-Tastenfeld

Elgato Virtual Stream Deck Integration

Lange Akkulaufzeit und gutes Lade-Handling

Stabile Verarbeitung und cleane Optik

❌ Kontra

Tastenfeld für kleine Hände einen Tick zu weit entfernt

Tastenfeld nicht modular oder abnehmbar (ist aber eben eine MMO-Gaming-Maus)

Langlebig, präzise, kabellos – die Scimitar Elite Wireless SE ist Corsairs neue MMO-Waffe für Power-User, Creator und alle, die mehr als nur klicken wollen.