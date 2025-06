Kostenloses RPG Hellslave auf Steam – Dunkles Fantasy-Abenteuer jetzt gratis spielen

Ein spannendes RPG aus dem Jahr 2022 ist jetzt auf Steam kostenlos verfügbar. Entwickelt von Ars Goetia und veröffentlicht von Dear Villagers, kombiniert das Spiel Strategie mit Rollenspiel-Elementen. PC-Nutzer und Steam Deck-Besitzer kommen beide in den Genuss dieses Angebots, auch wenn das Spiel nicht offiziell für das Steam Deck verifiziert ist. Es gilt jedoch als „spielbar“ und kann mit ein paar Anpassungen genossen werden.

Was macht Hellslave so besonders?

Was bietet Hellslave an einzigartigem Gameplay? In Hellslave steht die Menschheit am Rande der Auslöschung. Spieler müssen einen Pakt mit dem Teufel eingehen und aus sechs Dämonen wählen, die sie verehren wollen. Diese düstere Fantasie bietet eine packende Atmosphäre, die durch Musik und Art Direction verstärkt wird. Mit einer Spielzeit von etwa acht bis zwölf Stunden bietet Hellslave eine ausgewogene Erfahrung, ohne sich zu lange hinzuziehen.

Der Erfolg des Spiels zeigt sich auch in den Bewertungen auf Steam. Es hat eine „Sehr positiv“-Bewertung, basierend auf einer Zustimmungsrate von 81 Prozent aus 717 Nutzerbewertungen. Ein Nutzer beschreibt das Spiel als „eine sehr angenehme Überraschung“, bei dem das dunkle Fantasy-Setting genau richtig umgesetzt wurde und das Kampfsystem sowohl schnell als auch spaßig ist.

Warum jetzt kostenlos?

Was steckt hinter der kostenlosen Promotion von Hellslave? Die aktuelle Promotion, die bis zum 16. Juni 2025 läuft, ist vermutlich eine Marketingstrategie, um das Interesse am kürzlich angekündigten Nachfolger zu steigern, dessen Veröffentlichung für 2026 geplant ist. Diese Aktion spart PC-Nutzern 20 Euro und bietet eine Gelegenheit, ein hochgelobtes Spiel kostenlos zu erleben.

Dear Villagers, das Unternehmen hinter Hellslave, ist bekannt für seine Spiele, die leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern sind. Sie haben sich darauf spezialisiert, Spiele für den PC und Konsolen zu veröffentlichen, und haben mit Titeln wie Edge of Eternity bereits Erfolge gefeiert.

